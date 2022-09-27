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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российскому контрактнику сообщили о подозрении в убийстве гражданского возле Бучи. Он может получить пожизненное

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Согласно сообщению СБУ, пленный оккупант рассказал, где было закопано тело убитого. Останки погибшего эксгумировали
Согласно сообщению СБУ, пленный оккупант рассказал, где было закопано тело убитого. Останки погибшего эксгумировали
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Российскому контрактнику – военнослужащему одного из подразделений 331 парашютно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ – сообщили о подозрении в убийстве мирного жителя Киевской области.

Об этом проинформировали 26 сентября пресс-центры Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, в начале марта 2022 года вблизи села Здвижовка Бучанского района подозреваемый вместе с другими сослуживцами армии РФ с применением автоматического стрелкового оружия расстрелял ехавший по автодороге легковой автомобиль ВАЗ. Водитель автомобиля – мирный житель, погиб на месте. Пытаясь скрыть преступление, российские военнослужащие закопали его тело в лесу", – говорится в релизе Офиса генпрокурора. 

В СБУ отметили, что причастность этого россиянина к убийству доказали в ходе допроса и других следственных действий. В частности, правоохранители выяснили, где находится тело погибшего мужчины. 

Останки этой жертвы россиян эксгумировали и передали на экспертизу, говорится в сообщении. 

Подозреваемый оккупант входил в состав группировки, которая пыталась захватить Киевскую область, он попал в плен к украинским защитникам в сентябре, во время боевого столкновения на херсонском направлении, отметили в спецслужбе. В 2019 году он, по информации СБУ, воевал в Сирии. 

Десантнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. 

"Кроме того, в ходе досудебного расследования сотрудники СБУ получили дополнительную информацию о многочисленных преступлениях участников этого подразделения. Среди собранных материалов – факты вражеских обстрелов по жилым домам местных жителей, их ограбления и убийства. Продолжается системная работа по сбору доказательной базы и привлечению к ответственности всех виновных", – добавили в СБУ. 

Контекст:

В конце февраля российские войска оккупировали часть Киевской области. 2 апреля регион освободили от российских оккупантов.

В населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области было найдено 1360 тел погибших.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил 19 сентября, что судебные приговоры за совершение преступлений на территории Украины получили девять российских оккупантов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Киевская область, плен, экспертиза, Буча, допрос, военнослужащий, подозрение, погибшие, Офис генпрокурора, эксгумация, российские оккупанты
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