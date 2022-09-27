Российскому контрактнику сообщили о подозрении в убийстве гражданского возле Бучи. Он может получить пожизненное

Об этом проинформировали 26 сентября пресс-центры Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, в начале марта 2022 года вблизи села Здвижовка Бучанского района подозреваемый вместе с другими сослуживцами армии РФ с применением автоматического стрелкового оружия расстрелял ехавший по автодороге легковой автомобиль ВАЗ. Водитель автомобиля – мирный житель, погиб на месте. Пытаясь скрыть преступление, российские военнослужащие закопали его тело в лесу", – говорится в релизе Офиса генпрокурора.

В СБУ отметили, что причастность этого россиянина к убийству доказали в ходе допроса и других следственных действий. В частности, правоохранители выяснили, где находится тело погибшего мужчины.

Останки этой жертвы россиян эксгумировали и передали на экспертизу, говорится в сообщении.

Подозреваемый оккупант входил в состав группировки, которая пыталась захватить Киевскую область, он попал в плен к украинским защитникам в сентябре, во время боевого столкновения на херсонском направлении, отметили в спецслужбе. В 2019 году он, по информации СБУ, воевал в Сирии.

Десантнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

"Кроме того, в ходе досудебного расследования сотрудники СБУ получили дополнительную информацию о многочисленных преступлениях участников этого подразделения. Среди собранных материалов – факты вражеских обстрелов по жилым домам местных жителей, их ограбления и убийства. Продолжается системная работа по сбору доказательной базы и привлечению к ответственности всех виновных", – добавили в СБУ.