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26 сентября, 2022
 
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Мать убитого российскими оккупантами актера Паши Ли рассказала, кем он был на самом деле. Она назвала гибель сына военным преступлением

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Комментируя фото сына в военной форме, Мария Ли отметила, что снимок был сделан на съемочной площадке в 2014 году
Комментируя фото сына в военной форме, Мария Ли отметила, что снимок был сделан на съемочной площадке в 2014 году
Фото: Pasha Lee / Facebook

Мать убитого российскими оккупантами актера Паши Ли Мария Ли в комментарии Национальному союзу журналистов Украины (НСЖУ) заявила, что ее сын никогда не служил в территориальной обороне, а погиб как гражданское лицо, занимаясь волонтерской деятельностью.

Мария Ли подчеркнула, что ей нужна правда о сыне, а не легенда. Она назвала гибель сына военным преступлением, за которое убийцы должны понести ответственность. 

Комментируя фото сына в военной форме, женщина отметила, что снимок был сделан на съемочной площадке в 2014 году – актер тогда снимался в картине украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21".

НСЖУ сообщает, что состоялся разговор с людьми, которые были рядом с актером в момент его гибели, волонтерами Ириной Мигитко и Тарасом Мельником.

Они рассказали, что 6 марта, когда Ирпень уже был в оккупации, решили заехать каждый к себе домой. По пути они встретили местных жителей города, которые попросили довезти их к выезду из города. Выполнив просьбу, волонтеры вернулись в город, где их авто расстреляли. После того, как машина остановилась, российские оккупанты приказали раненным Мигитко и Мельнику покинуть салон, а Ли остался. В публикации отмечается, что он "истекал кровью". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О гибели актера Паши Ли стало известно 6 марта. О его смерти в Facebook сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко, отметив, что актер защищал Украину и погиб под обстрелами российских агрессоров, Украинская певица Камалия позже сообщала, что актер погиб, защищая детей.

11 марта мать актера обратилась к жителям города с просьбой сообщить ей о местонахождении ее сына, надеясь, что он может быть жив. 13 марта волонтеры нашли тело актера. Пашу Ли похоронили 19 апреля в Ворохте. 

Теги: убийство, война России против Украины, российские оккупанты, Паша Ли
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