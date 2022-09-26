Мать убитого российскими оккупантами актера Паши Ли рассказала, кем он был на самом деле. Она назвала гибель сына военным преступлением

Комментируя фото сына в военной форме, Мария Ли отметила, что снимок был сделан на съемочной площадке в 2014 году Фото: Pasha Lee / Facebook

Мария Ли подчеркнула, что ей нужна правда о сыне, а не легенда. Она назвала гибель сына военным преступлением, за которое убийцы должны понести ответственность.

Комментируя фото сына в военной форме, женщина отметила, что снимок был сделан на съемочной площадке в 2014 году – актер тогда снимался в картине украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21".

НСЖУ сообщает, что состоялся разговор с людьми, которые были рядом с актером в момент его гибели, волонтерами Ириной Мигитко и Тарасом Мельником.

Они рассказали, что 6 марта, когда Ирпень уже был в оккупации, решили заехать каждый к себе домой. По пути они встретили местных жителей города, которые попросили довезти их к выезду из города. Выполнив просьбу, волонтеры вернулись в город, где их авто расстреляли. После того, как машина остановилась, российские оккупанты приказали раненным Мигитко и Мельнику покинуть салон, а Ли остался. В публикации отмечается, что он "истекал кровью".

Война России против Украины. Главное (обновляется)