СБУ идентифицировала омоновцев РФ, которые расстреливали эвакуационные колонны во время оккупации Гостомеля

В службе заявили, что 25 февраля захватчики расстреляли 10 гражданских автомобилей с мирными жителями Гостомеля во время оккупации поселка. Люди пытались эвакуироваться из зоны боевых действий в направлении Киева.
В результате обстрела погибли пять человек, а шестеро получили тяжелые ранения.
Следствие сообщило, что к совершению преступления причастны подразделения сводного отряда Росгвардии из городов Кемерово и Новокузнецка, а также мобильного отряда особого назначения (ОМОН) по Красноярскому краю.
"Не выполнив задачу Кремля по захвату Киева, оккупанты отступили и заняли позиции в Гостомеле. Находясь в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской, агрессоры более шести часов расстреливали легковые автомобили с местными жителями, которые пытались эвакуироваться", – говорится в заявлении.
Установлено, что приказ стрелять по мирным жителям отдавали командир подразделения омоновцев, его заместитель и представитель командования Росгвардии по Красноярскому краю. В СБУ сообщили, что в результате расследования получены их учредительные данные и контакты, а также идентифицированы двое подчиненных, которые собственноручно расстреливали автоколонны.
Кроме этого, в ходе следствия установлены 11 потерпевших и более 40 свидетелей преступления, назначены 57 экспертиз и проведены девять следственных экспериментов. Также получены видео с камер, расположенных рядом с местом расстрелов, и видеозапись свидетеля событий.
Пяти захватчикам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
С первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину в Гостомеле шли ожесточенные бои с оккупантами, поселок был под контролем оккупантов. Там же находился самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія", его разбомбили россияне.
6 марта президент Украины Владимир Зеленский присвоил Гостомелю звание "Город-герой".
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.