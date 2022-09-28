СБУ идентифицировала омоновцев РФ, которые расстреливали эвакуационные колонны во время оккупации Гостомеля

Следствие сообщило, что к совершению преступления причастны подразделения сводного отряда Росгвардии, а также мобильного отряда особого назначения Фото: depositphotos.com

В службе заявили, что 25 февраля захватчики расстреляли 10 гражданских автомобилей с мирными жителями Гостомеля во время оккупации поселка. Люди пытались эвакуироваться из зоны боевых действий в направлении Киева.

В результате обстрела погибли пять человек, а шестеро получили тяжелые ранения.

Следствие сообщило, что к совершению преступления причастны подразделения сводного отряда Росгвардии из городов Кемерово и Новокузнецка, а также мобильного отряда особого назначения (ОМОН) по Красноярскому краю.

"Не выполнив задачу Кремля по захвату Киева, оккупанты отступили и заняли позиции в Гостомеле. Находясь в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской, агрессоры более шести часов расстреливали легковые автомобили с местными жителями, которые пытались эвакуироваться", – говорится в заявлении.

Установлено, что приказ стрелять по мирным жителям отдавали командир подразделения омоновцев, его заместитель и представитель командования Росгвардии по Красноярскому краю. В СБУ сообщили, что в результате расследования получены их учредительные данные и контакты, а также идентифицированы двое подчиненных, которые собственноручно расстреливали автоколонны.

Кроме этого, в ходе следствия установлены 11 потерпевших и более 40 свидетелей преступления, назначены 57 экспертиз и проведены девять следственных экспериментов. Также получены видео с камер, расположенных рядом с местом расстрелов, и видеозапись свидетеля событий.

Пяти захватчикам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.