В Харьковской области нашли автомобиль с пятью погибшими, которые пытались самостоятельно эвакуироваться из Купянска в мае – полиция

По его словам, 2 октября в полицию поступило заявление, что в поле в селе Василенково найдены погибшие люди.

"Следователи полиции на месте обнаружили пять тел погибших и идентифицировали их. Известно, что эти пять человек – жители Купянска, которые пытались самостоятельно эвакуироваться в Харьков на автомобиле еще 6 мая, но по дороге наткнулись на рашистскую мину. Среди них – 41-летний Ярослав, 18-летний Иван, 19-летний Никита, 20-летний Алексей и 50-летняя Людмила", – говорится в сообщении.