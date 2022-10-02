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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области нашли автомобиль с пятью погибшими, которые пытались самостоятельно эвакуироваться из Купянска в мае – полиция

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Полиция идентифицировала личности погибших
Полиция идентифицировала личности погибших
Фото: Сергій Болвінов / Facebook

В Харьковской области 2 октября нашли машину с пятью погибшими при попытке самостоятельно эвакуироваться из Купянска, который был под временной российской оккупацией. Об этом сообщил в Facebook замначальника регионального управления Нацполиции, начальник следственного управления Сергей Болвинов.

По его словам, 2 октября в полицию поступило заявление, что в поле в селе Василенково найдены погибшие люди.

"Следователи полиции на месте обнаружили пять тел погибших и идентифицировали их. Известно, что эти пять человек – жители Купянска, которые пытались самостоятельно эвакуироваться в Харьков на автомобиле еще 6 мая, но по дороге наткнулись на рашистскую мину. Среди них – 41-летний Ярослав, 18-летний Иван, 19-летний Никита, 20-летний Алексей и 50-летняя Людмила", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02o9ywCAdydHeYniZA36LTZQ5wwZxmjjj2CfJttnzbtFBRRAfELhaycqwvEErqhik4l&id=100002276907245

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.

16 сентября украинские подразделения зашли в Купянск.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: полиция, Харьковская область, Купянск, война России против Украины, погибшие, Сергей Болвинов
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