В Харьковской области нашли автомобиль с пятью погибшими, которые пытались самостоятельно эвакуироваться из Купянска в мае – полиция

По его словам, 2 октября в полицию поступило заявление, что в поле в селе Василенково найдены погибшие люди.
"Следователи полиции на месте обнаружили пять тел погибших и идентифицировали их. Известно, что эти пять человек – жители Купянска, которые пытались самостоятельно эвакуироваться в Харьков на автомобиле еще 6 мая, но по дороге наткнулись на рашистскую мину. Среди них – 41-летний Ярослав, 18-летний Иван, 19-летний Никита, 20-летний Алексей и 50-летняя Людмила", – говорится в сообщении.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.
16 сентября украинские подразделения зашли в Купянск.