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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Харьковской области. Оккупанты ранили 71-летнюю женщину

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Российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Харьковской области
Российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Facebook

За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Харьковской области, прилегающих к границе с РФ и линии столкновения. Об этом 2 октября в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"В частности, обстреливали Купянск и населенные пункты Купянского района, Волчанск и село Гатище Чугуевского района. По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе с ранением госпитализирована 71-летняя женщина", – отметил глава ОВА.

По его словам, в регионе продолжается гуманитарное разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 704 взрывоопасных предмета.

Синегубов также добавил, что на линии столкновения продолжаются бои. Враг предпринял попытку наступления на Казачью Лопань, однако, попав под огонь ВСУ, вынужден был отойти с потерями.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В частности, 16 сентября украинские подразделения зашли в Купянск.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, Купянск, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, разминирование, ранение, Олег Синегубов, российские оккупанты, контрнаступление
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