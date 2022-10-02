Обстрелы Харьковской области. Оккупанты ранили 71-летнюю женщину

"В частности, обстреливали Купянск и населенные пункты Купянского района, Волчанск и село Гатище Чугуевского района. По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе с ранением госпитализирована 71-летняя женщина", – отметил глава ОВА.

По его словам, в регионе продолжается гуманитарное разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 704 взрывоопасных предмета.

Синегубов также добавил, что на линии столкновения продолжаются бои. Враг предпринял попытку наступления на Казачью Лопань, однако, попав под огонь ВСУ, вынужден был отойти с потерями.

Война России против Украины. Главное (обновляется)