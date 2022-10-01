Число жертв расстрела оккупантами колонны в Харьковской области увеличилось до 24, среди них беременная и дети

"24 тела, из них 13 детей и беременная женщина: медики озвучили новые данные о количестве жертв расстрелянной рашистами колонны в Харьковской области", – говорится в сообщении.

По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, трагедия произошла 25 сентября в 9.00.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Обстрелянную колонну из автомобилей обнаружили 1 октября в Купянском районе, в серой зоне на объездной дороге между Купянском и Сватово.

Ранее сообщалось о 20 погибших. И.о. главы СБУ Василий Малюк говорил, что на колонну из семи автомобилей напала диверсионно-разведывательная группа оккупантов – "они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стареньких легковушек и один грузовик "ГАЗель".

Нескольким людям удалось спастись, они дают показания следователям, отметили в СБУ.

Спецслужба расследует это военное преступление по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.