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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число жертв расстрела оккупантами колонны в Харьковской области увеличилось до 24, среди них беременная и дети

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По данным следствия, колонну россияне обстреляли 25 сентября
По данным следствия, колонну россияне обстреляли 25 сентября
Фото: ssu.gov.ua

24 человека погибли в результате расстрела российскими оккупантами в Харьковской области в сентябре колонны эвакуировавшихся гражданских людей. Об этом в Facebook проинформировала 1 октября Служба безопасности Украины.

"24 тела, из них 13 детей и беременная женщина: медики озвучили новые данные о количестве жертв расстрелянной рашистами колонны в Харьковской области", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/838244347332097/

По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, трагедия произошла 25 сентября в 9.00.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Обстрелянную колонну из автомобилей обнаружили 1 октября в Купянском районе, в серой зоне на объездной дороге между Купянском и Сватово.

Ранее сообщалось о 20 погибших. И.о. главы СБУ Василий Малюк говорил, что на колонну из семи автомобилей напала диверсионно-разведывательная группа оккупантов – "они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стареньких легковушек и один грузовик "ГАЗель".

Нескольким людям удалось спастись, они дают показания следователям, отметили в СБУ.

Спецслужба расследует это военное преступление по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, автомобили, убийство, война, Харьковская область, жертвы, дети, обстрелы, война России против Украины, беременность, женщины, погибшие, грузовик, Служба безопасности Украины, российские оккупанты, военное преступление
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