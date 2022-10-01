Возле дамбы в Харьковской области было больше взрывчатки, чем использовали против "Северного потока" – полиция

"Возле дамбы при проверке на наличие взрывчатки специалисты нашли 175 кг тротила, 68 противотанковых мин и электродетонаторы – общий тротиловый эквивалент около 650 кг", – написал он.

Правоохранитель отметил, что объект разминировали, и передал слова специалистов, что "это невероятно большое количество взрывчатки".

"Для понимания: по оценкам экспертов, для взрыва трубы [газопровода] "Северного потока" было использовано 500 кг тротилового эквивалента. Последствия такого взрыва были бы ужасные – затопление целых сел и поселков", – объяснил Болвинов.

Он подчеркнул, что преступления россиян против гражданского населения не имеют оправдания.

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