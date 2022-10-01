Возле дамбы в Харьковской области было больше взрывчатки, чем использовали против "Северного потока" – полиция

"Возле дамбы при проверке на наличие взрывчатки специалисты нашли 175 кг тротила, 68 противотанковых мин и электродетонаторы – общий тротиловый эквивалент около 650 кг", – написал он.
Правоохранитель отметил, что объект разминировали, и передал слова специалистов, что "это невероятно большое количество взрывчатки".
"Для понимания: по оценкам экспертов, для взрыва трубы [газопровода] "Северного потока" было использовано 500 кг тротилового эквивалента. Последствия такого взрыва были бы ужасные – затопление целых сел и поселков", – объяснил Болвинов.
Он подчеркнул, что преступления россиян против гражданского населения не имеют оправдания.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, преимущественно в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке освобождены 9 тыс. км² территории.