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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возле дамбы в Харьковской области было больше взрывчатки, чем использовали против "Северного потока" – полиция

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Дамбу разминировали, отметил Болвинов
Дамбу разминировали, отметил Болвинов
Фото: Сергій Болвінов / Facebook

При разминировании дамбы в селе Великие Проходы Харьковской области пиротехники обнаружили заряд мощностью 650 кг тротила. Об этом сообщил 1 октября в Facebook замначальника управления Нацполиции в регионе, начальник следственного управления Сергей Болвинов.

"Возле дамбы при проверке на наличие взрывчатки специалисты нашли 175 кг тротила, 68 противотанковых мин и электродетонаторы – общий тротиловый эквивалент около 650 кг", – написал он.

Правоохранитель отметил, что объект разминировали, и передал слова специалистов, что "это невероятно большое количество взрывчатки".

"Для понимания: по оценкам экспертов, для взрыва трубы [газопровода] "Северного потока" было использовано 500 кг тротилового эквивалента. Последствия такого взрыва были бы ужасные – затопление целых сел и поселков", – объяснил Болвинов.

Он подчеркнул, что преступления россиян против гражданского населения не имеют оправдания.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Ng98Up3rDMeSF4mXEtnk7CmeuqoXWJrTYaehMMdZZu1vdBcUuiJfE1VZiLK1bDPel&id=100002276907245

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, преимущественно в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке освобождены 9 тыс. км² территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, полиция, взрывчатка, Харьковская область, газопровод, Северный поток, вторжение, тротил, война России против Украины, разминирование, российские оккупанты, Сергей Болвинов
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