В Балаклее "скорая" наехала на мину. Погиб водитель

По ее данным, в результате взрыва погиб водитель бригады №1501 Александр Кононенко, еще один медик тяжело ранен.

Бригада ехала на вызов к пациенту, говорится в сообщении.



"Молодой фельдшер Виталий Разлада получил контузию и ожоги. Водитель погиб на месте. "Скорая" сгорела. Они пережили оккупацию, но рашисты настигли их", – написала Попова.

Контекст:

Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщал американский Институт исследования войны (ISW). Об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября.

10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от российских оккупантов Балаклее.