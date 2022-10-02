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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Балаклее "скорая" наехала на мину. Погиб водитель

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Бригада ехала на вызов к пациенту
Бригада ехала на вызов к пациенту
Фото: ЕРА

В освобожденной Балаклее (Харьковская область) автомобиль скорой помощи взорвался на мине. Об этом 2 октября в Telegram сообщила советник главы областного совета, волонтер Наталья Попова.

По ее данным, в результате взрыва погиб водитель бригады №1501 Александр Кононенко, еще один медик тяжело ранен.

Бригада ехала на вызов к пациенту, говорится в сообщении.

"Молодой фельдшер Виталий Разлада получил контузию и ожоги. Водитель погиб на месте. "Скорая" сгорела. Они пережили оккупацию, но рашисты настигли их", – написала Попова.

Контекст:

Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщал американский Институт исследования войны (ISW). Об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября.

10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от российских оккупантов Балаклее.

Теги: взрыв, Харьковская область, скорая помощь, жертвы, война России против Украины, Балаклея
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