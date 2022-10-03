Жителю Харьковской области сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины 41-летний житель Харьковской области добровольно занимал должность "директора территориального центра социального обслуживания населения Купянского района" на временно оккупированной территории города Купянск.
"В занимаемой должности директора мужчина выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции", – говорится в заявлении.
28 сентября следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.
16 сентября украинские военные зашли в Купянск.