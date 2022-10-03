Жителю Харьковской области сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины 41-летний житель Харьковской области добровольно занимал должность "директора территориального центра социального обслуживания населения Купянского района" на временно оккупированной территории города Купянск.

"В занимаемой должности директора мужчина выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции", – говорится в заявлении.

28 сентября следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.