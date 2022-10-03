Оккупанты нанесли ракетный удар по медучреждению в Харьковской области, есть погибший и раненый – Синегубов

"Оккупанты нанесли ракетный удар по лечебному учреждению в Купянском районе. К сожалению, погиб врач-анестезиолог, одна медсестра ранена. Информация о пострадавших еще уточняется", – написал он.
Глава обладминистрации отметил, что здание медучреждения разрушено с первого по четвертый этаж.
На опубликованных фото с места обстрела видно, что у здания всего четыре этажа.
"Наносить удары по лечебному заведению – это верх жестокости россиян", – считает Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В частности, 16 сентября украинские подразделения зашли в Купянск.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал 23 сентября, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.