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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетный удар по медучреждению в Харьковской области, есть погибший и раненый – Синегубов

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Здание имеет разрушения
Здание имеет разрушения
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegrаm

Российские оккупанты обстреляли 3 октября медицинское заведение в Купянском районе Харьковской области, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли ракетный удар по лечебному учреждению в Купянском районе. К сожалению, погиб врач-анестезиолог, одна медсестра ранена. Информация о пострадавших еще уточняется", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что здание медучреждения разрушено с первого по четвертый этаж.

На опубликованных фото с места обстрела видно, что у здания всего четыре этажа.

"Наносить удары по лечебному заведению – это верх жестокости россиян", – считает Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В частности, 16 сентября украинские подразделения зашли в Купянск.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал 23 сентября, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: медицина, война, Харьковская область, раненые, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, погибшие, Олег Синегубов, российские оккупанты, россияне
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