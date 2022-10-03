Оккупанты нанесли ракетный удар по медучреждению в Харьковской области, есть погибший и раненый – Синегубов

"Оккупанты нанесли ракетный удар по лечебному учреждению в Купянском районе. К сожалению, погиб врач-анестезиолог, одна медсестра ранена. Информация о пострадавших еще уточняется", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что здание медучреждения разрушено с первого по четвертый этаж.

На опубликованных фото с места обстрела видно, что у здания всего четыре этажа.

"Наносить удары по лечебному заведению – это верх жестокости россиян", – считает Синегубов.

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