Боровую Харьковской области освободили от российских оккупантов – территориальная община

"Боровая и большая часть Боровской поселковой территориальной общины под контролем ВСУ! [...] Продолжается зачистка территорий", – говорится в сообщении.
Общественное отмечает, что Боровскую общину российские войска оккупировали в апреле. В сентябре Вооруженные силы Украины освободили часть территории общины, в том числе села Малеевка и Пески-Радьковские.
Бойцы ВСУ уже публикуют в соцсетях ролики из освобожденной Боровой.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
13 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в ходе контрнаступления ВСУ освободили около 8 тыс. км², примерно на половине этой территории продолжаются поиски оставшихся оккупантов, диверсионных групп, коллаборантов.
После этого контрнаступление ВСУ продолжилось.