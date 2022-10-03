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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боровую Харьковской области освободили от российских оккупантов – территориальная община

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В соцсетях уже постят фото из Боровой
В соцсетях уже постят фото из Боровой
Фото: Каракай Микита / Fаcebook

3 октября Боровская территориальная община Харьковской области проинформировала в Fаcebook об освобождении от российских оккупантов центра административного подразделения.

"Боровая и большая часть Боровской поселковой территориальной общины под контролем ВСУ! [...] Продолжается зачистка территорий", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028XKTdGP47Ds16qx819Ztx56t8GGhmrgshQ19BSwk4EGZBbVDb1XgCjQRbGPGYxgBl&id=100076086709863

Общественное отмечает, что Боровскую общину российские войска оккупировали в апреле. В сентябре Вооруженные силы Украины освободили часть территории общины, в том числе села Малеевка и Пески-Радьковские.

Бойцы ВСУ уже публикуют в соцсетях ролики из освобожденной Боровой.

https://www.facebook.com/antonorestovych/posts/pfbid0AdxnYrD2G7HZH2VW2qgKYfxG9qCEG9bjDjfRU3nLddyyAdTekqVabZQwk31wkjyDl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в ходе контрнаступления ВСУ освободили около 8 тыс. км², примерно на половине этой территории продолжаются поиски оставшихся оккупантов, диверсионных групп, коллаборантов.

После этого контрнаступление ВСУ продолжилось.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, ВСУ, война России против Украины, деоккупация
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