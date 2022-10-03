Боровую Харьковской области освободили от российских оккупантов – территориальная община

В соцсетях уже постят фото из Боровой Фото: Каракай Микита / Fаcebook

"Боровая и большая часть Боровской поселковой территориальной общины под контролем ВСУ! [...] Продолжается зачистка территорий", – говорится в сообщении.

Общественное отмечает, что Боровскую общину российские войска оккупировали в апреле. В сентябре Вооруженные силы Украины освободили часть территории общины, в том числе села Малеевка и Пески-Радьковские.

Бойцы ВСУ уже публикуют в соцсетях ролики из освобожденной Боровой.

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