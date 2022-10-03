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ПРОИСШЕСТВИЯ

Синегубов: Организатора выезда колонны, расстрелянной в Купянском районе, позже убили, одна из версий – самосуд

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По данным Синегубова, колонну расстреляли 25 сентября
По данным Синегубова, колонну расстреляли 25 сентября
Фото: ssu.gov.ua

Люди, которые погибли в Купянском районе Харьковской области при попытке эвакуироваться, заплатили местному перевозчику по 6 тыс. грн. Об этом 3 октября проинформировал в эфире национального телемарафона глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает "Укринформ".

"В настоящее время, по очень предварительной информации правоохранительных органов, этот вывоз был организован местным перевозчиком за большие деньги. Одно место, по нашим данным, обошлось в 6 тыс. грн", – сказал глава обладминистрации.

По его данным, российские оккупанты расстреляли колонну с гражданскими из пулемета, установленного на бронетранспортере, после чего, "чтобы скрыть следы преступления, россияне подожгли транспорт".

"Этот перевозчик, по нашим данным, был убит на следующий день. Это был либо самосуд родственников этих погибших, либо россияне, – поскольку часть Купянска в то время еще была оккупирована. Истины на сегодняшний день нет. Будем устанавливать и ждать решения правоохранительных органов", – объяснил Синегубов.

Он подчеркнул, что окончательные причины смерти установит экспертиза.

Тела сильно повреждены, их пытаются идентифицировать.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Обстрелянную колонну из автомобилей обнаружили 1 октября в Купянском районе, в серой зоне на объездной дороге между Купянском и Сватово.

По данным Синегубова, трагедия произошла 25 сентября в 9.00.

Всего погибли 24 человека, в том числе 13 детей и беременная женщина.

Нескольким людям удалось спастись, они дают показания следователям, отметили в СБУ.

Спецслужба расследует это военное преступление по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: автомобили, смерть, убийство, война, Харьковская область, эвакуация, бронетранспортер, экспертиза, деньги, Купянск, война России против Украины, погибшие, автомобиль, Олег Синегубов, российские оккупанты, военное преступление
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