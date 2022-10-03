Синегубов: Организатора выезда колонны, расстрелянной в Купянском районе, позже убили, одна из версий – самосуд

"В настоящее время, по очень предварительной информации правоохранительных органов, этот вывоз был организован местным перевозчиком за большие деньги. Одно место, по нашим данным, обошлось в 6 тыс. грн", – сказал глава обладминистрации.

По его данным, российские оккупанты расстреляли колонну с гражданскими из пулемета, установленного на бронетранспортере, после чего, "чтобы скрыть следы преступления, россияне подожгли транспорт".

"Этот перевозчик, по нашим данным, был убит на следующий день. Это был либо самосуд родственников этих погибших, либо россияне, – поскольку часть Купянска в то время еще была оккупирована. Истины на сегодняшний день нет. Будем устанавливать и ждать решения правоохранительных органов", – объяснил Синегубов.

Он подчеркнул, что окончательные причины смерти установит экспертиза.

Тела сильно повреждены, их пытаются идентифицировать.

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