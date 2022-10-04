Путин пытается переложить вину за провалы в Харьковской области – Институт изучения войны

Аналитики считают, что Путин хочет переложить вину за будущие потери России в Харьковской и Луганской областях на командующего Западным военным округом Фото: EPA

Эксперты напомнили, что, по данным агентства РБК, генерал-лейтенант Роман Бердников сменил генерал-полковника Александра Журавлева на посту командующего Западным военным округом (ЗВО).

"Как ранее оценивал ISW, подразделения ЗВО в основном действовали на северо-востоке Харьковской области в течение последних нескольких месяцев, но без четкого командира. Журавлева давно не видели, а Путин сменил двух командующих "западной группировкой войск" за две недели. Возможно, Путин пытается перенаправить растущую ярость из-за потерь россиян в Харьковской области и Лимане, назначив новое лицо на видное место", – говорится в отчете.

Такие перестановки могут быть также попыткой оградить генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом, от широко распространенной критики за недавние неудачи РФ в Лимане, считают аналитики.

"Путин может попытаться переложить вину за будущие потери России в Харьковской и, возможно, Луганской областях на Бердникова. Критика Лапина в последние дни послужила катализатором более масштабного раскола в российском националистическом информационном пространстве, и назначение Бердникова может быть направлено на то, чтобы отвлечь и перенаправить это растущ-+-///////////////////////////////////////////////////////е недовольство", – подытожили эксперты.