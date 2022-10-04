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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин пытается переложить вину за провалы в Харьковской области – Институт изучения войны

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Аналитики считают, что Путин хочет переложить вину за будущие потери России в Харьковской и Луганской областях на командующего Западным военным округом
Аналитики считают, что Путин хочет переложить вину за будущие потери России в Харьковской и Луганской областях на командующего Западным военным округом
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин, вероятно, продолжает попытки переложить вину за недавние военные неудачи России в Харьковской области. Об этом написал американский Институт исследования войны (ISW).

Эксперты напомнили, что, по данным агентства РБК, генерал-лейтенант Роман Бердников сменил генерал-полковника Александра Журавлева на посту командующего Западным военным округом (ЗВО).

"Как ранее оценивал ISW, подразделения ЗВО в основном действовали на северо-востоке Харьковской области в течение последних нескольких месяцев, но без четкого командира. Журавлева давно не видели, а Путин сменил двух командующих "западной группировкой войск" за две недели. Возможно, Путин пытается перенаправить растущую ярость из-за потерь россиян в Харьковской области и Лимане, назначив новое лицо на видное место", – говорится в отчете.

Такие перестановки могут быть также попыткой оградить генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом, от широко распространенной критики за недавние неудачи РФ в Лимане, считают аналитики.

"Путин может попытаться переложить вину за будущие потери России в Харьковской и, возможно, Луганской областях на Бердникова. Критика Лапина в последние дни послужила катализатором более масштабного раскола в российском националистическом информационном пространстве, и назначение Бердникова может быть направлено на то, чтобы отвлечь и перенаправить это растущ-+-///////////////////////////////////////////////////////е недовольство", – подытожили эксперты.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский 3 октября сообщил, что в Харьковской области были освобождены более 450 населенных пунктов.

По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Харьковская область, война России против Украины, ISW
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