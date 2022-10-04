ВСУ освободили от оккупантов Давыдов Брод Херсонской области

Об этом 4 октября сообщается в Twitter Минобороны Украины.
"Украинский флаг вновь развевается над селом Давыдов Брод Херсонской области. Украинские морские пехотинцы уверенно продвигаются в сторону Черного моря", – говорится в сообщении.
В Минобороны опубликовали видео, на котором военные 35-й бригады морской пехоты поднимают флаг Украины над селом.
The Ukrainian flag flies again over the village of Davydiv Brid, Kherson region.— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 4, 2022
The Ukrainian marines are confidently advancing towards the Black Sea
* : 35th Marine Brigade. pic.twitter.com/HBi4P7aKrh
То же видео обнародовал в Facebook народный депутат Украины Роман Лозинский, который служит в ВСУ.
"Давыдов Брод! Отвоеван! Здесь только что поднят наш флаг! Один из ключевых на плацдарме за [рекой] Ингулец на Херсон! Уже почти родной. Изнасилованный российской оккупацией. Он станет одной из жемчужин наших путешествий югом Украины после победы. Встретимся на реке Ингулец", – написал нардеп.
Давыдов Брод, который расположен на границе с Николаевской областью, был оккупирован в ночь на 13 марта, отмечает "Интерфакс-Украина". 31 мая ВСУ освободили село, однако 17 июня Давыдов Брод был оккупирован россиянами повторно.
Накануне, 3 октября, ВСУ освободили от оккупантов село Золотая Балка Херсонской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области. После этого в регионе были деоккупированы и другие населенные пункты.