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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ освободили от оккупантов Давыдов Брод Херсонской области

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Украинский флаг вновь развевается над селом Давыдов Брод, отметили в Минобороны
Украинский флаг вновь развевается над селом Давыдов Брод, отметили в Минобороны
Фото: president.gov.ua

Давыдов Брод Бериславского района освобожден от российских оккупантов.

Об этом 4 октября сообщается в Twitter Минобороны Украины.

"Украинский флаг вновь развевается над селом Давыдов Брод Херсонской области. Украинские морские пехотинцы уверенно продвигаются в сторону Черного моря", – говорится в сообщении.

В Минобороны опубликовали видео, на котором военные 35-й бригады морской пехоты поднимают флаг Украины над селом.

То же видео обнародовал в Facebook народный депутат Украины Роман Лозинский, который служит в ВСУ.

"Давыдов Брод! Отвоеван! Здесь только что поднят наш флаг! Один из ключевых на плацдарме за [рекой] Ингулец на Херсон! Уже почти родной. Изнасилованный российской оккупацией. Он станет одной из жемчужин наших путешествий югом Украины после победы. Встретимся на реке Ингулец", – написал нардеп.

https://www.facebook.com/lozynskyi.roman/videos/461732962676640/

Давыдов Брод, который расположен на границе с Николаевской областью, был оккупирован в ночь на 13 марта, отмечает "Интерфакс-Украина". 31 мая ВСУ освободили село, однако 17 июня Давыдов Брод был оккупирован россиянами повторно.

Накануне, 3 октября, ВСУ освободили от оккупантов село Золотая Балка Херсонской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области. После этого в регионе были деоккупированы и другие населенные пункты.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, флаг, Минобороны, ВСУ, война России против Украины, Роман Лозинский, село, нардеп, российские оккупанты, деоккупация
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