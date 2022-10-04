ВСУ освободили от оккупантов Давыдов Брод Херсонской области

Украинский флаг вновь развевается над селом Давыдов Брод, отметили в Минобороны Фото: president.gov.ua

Об этом 4 октября сообщается в Twitter Минобороны Украины.

"Украинский флаг вновь развевается над селом Давыдов Брод Херсонской области. Украинские морские пехотинцы уверенно продвигаются в сторону Черного моря", – говорится в сообщении.

В Минобороны опубликовали видео, на котором военные 35-й бригады морской пехоты поднимают флаг Украины над селом.

The Ukrainian flag flies again over the village of Davydiv Brid, Kherson region.

The Ukrainian marines are confidently advancing towards the Black Sea

* : 35th Marine Brigade. pic.twitter.com/HBi4P7aKrh — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 4, 2022

То же видео обнародовал в Facebook народный депутат Украины Роман Лозинский, который служит в ВСУ.

"Давыдов Брод! Отвоеван! Здесь только что поднят наш флаг! Один из ключевых на плацдарме за [рекой] Ингулец на Херсон! Уже почти родной. Изнасилованный российской оккупацией. Он станет одной из жемчужин наших путешествий югом Украины после победы. Встретимся на реке Ингулец", – написал нардеп.

Давыдов Брод, который расположен на границе с Николаевской областью, был оккупирован в ночь на 13 марта, отмечает "Интерфакс-Украина". 31 мая ВСУ освободили село, однако 17 июня Давыдов Брод был оккупирован россиянами повторно.

Накануне, 3 октября, ВСУ освободили от оккупантов село Золотая Балка Херсонской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)