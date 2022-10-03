Зеленский сообщил об освобождении двух сел в Херсонской области

"Спасибо воинам 127-й бригады теробороны за защиту Харькова и освобождение территории Харьковской области. Воинам 110-й бригады, которые храбро дают отпор оккупантам на запорожском направлении. Воинам 129-й бригады моего родного Кривого Рога, которые отличились хорошими результатами и освободили Архангельское и Миролюбовку", – сказал президент.
Также он поблагодарил бойцов 115-й бригады теробороны, "внесших немалый вклад в защиту Житомирской области", и военных 117-й бригады, защищающих северо-восточное направление Сумской области.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.