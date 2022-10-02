РФ ввела спецпропуска на выезде из Херсонской области. За сутки из оккупации выехали всего 11 человек – облсовет

В пункте пропуска нужно предоставить личные данные и подробные объяснения причин выезда Фото: Наш Херсон / Facebook

По его словам, оккупанты ввели правило получения специального разрешения для выезда. Кроме того, в пункте пропуска нужно предоставить личные данные и подробные объяснения причин выезда.

В итоге за последние сутки из области смогли выехать 11 человек, говорится в сообщении.

"Русский мир" превращает все на своем пути в места, где не просто тяжело жить, но и дышать. Ждем освобождения Херсонской области от этой нечисти. ВСУ знают, как это сделать", – написал Соболевский.