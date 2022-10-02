РФ ввела спецпропуска на выезде из Херсонской области. За сутки из оккупации выехали всего 11 человек – облсовет

По его словам, оккупанты ввели правило получения специального разрешения для выезда. Кроме того, в пункте пропуска нужно предоставить личные данные и подробные объяснения причин выезда.
В итоге за последние сутки из области смогли выехать 11 человек, говорится в сообщении.
"Русский мир" превращает все на своем пути в места, где не просто тяжело жить, но и дышать. Ждем освобождения Херсонской области от этой нечисти. ВСУ знают, как это сделать", – написал Соболевский.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
30 сентября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич заявил, что на временно захваченной армией России территории Украины еще есть минимум пять пыточных.