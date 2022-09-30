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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты усилили фильтрационные мероприятия в отношении населения Херсонской области – Соболевский

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Оккупанты задерживают волонтеров гуманитарных центров
Оккупанты задерживают волонтеров гуманитарных центров
Фото: EPA

Последние две недели российские оккупанты усилили фильтрационные мероприятия в отношении патриотически настроенного населения Херсонской области. Об этом первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил 30 сентября в Facebook.

По его словам, оккупанты задерживают волонтеров гуманитарных центров, которые "продолжали работать в том объеме, который был возможен в этих условиях".

"Задерживают людей, которых они подозревают в нанесении патриотических надписей и расклеивании листовок, а также фермеров, которые до сих пор отказывались перерегистрировать свой бизнес в "юрисдикцию" орков", – сказал Соболевский.

Также он призвал граждан соблюдать максимальную осторожность и заявил, что главное сейчас – сохранить жизнь и здоровье.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0GxguhhgvCw1ksLjzj3xi5BsMGGADXaAQCXTkkZVdwzGo7yoV4gbvXZ5j4vQHeRDZl&id=100028374940771

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

30 сентября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич заявил, что на временно захваченной армией России территории Украины еще есть минимум пять пыточных.

Теги: Украина, война, Херсонская область, волонтеры, война России против Украины, фермеры, население, российские оккупанты, Юрий Соболевский
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