Оккупанты усилили фильтрационные мероприятия в отношении населения Херсонской области – Соболевский

По его словам, оккупанты задерживают волонтеров гуманитарных центров, которые "продолжали работать в том объеме, который был возможен в этих условиях".

"Задерживают людей, которых они подозревают в нанесении патриотических надписей и расклеивании листовок, а также фермеров, которые до сих пор отказывались перерегистрировать свой бизнес в "юрисдикцию" орков", – сказал Соболевский.

Также он призвал граждан соблюдать максимальную осторожность и заявил, что главное сейчас – сохранить жизнь и здоровье.