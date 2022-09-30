Россияне устроили во временно оккупированной Херсонской области не менее пяти пыточных – ОВА

"Каждый деоккупированный населенный пункт Херсонской области – это очередная глава многотомной книги о преступлениях и зверствах россиян, которые они совершали на наших территориях. Маленькие дети полгода были вынуждены жить в тесных и сырых подвалах. Заминированные детские вещи и консервация. Пыточные, в которых оккупанты пытали людей", – написал Янушевич.
Он рассказал о своем разговоре с женщиной, которая с тремя маленькими детьми была эвакуирована в Кривой Рог после освобождения. Полгода оккупации она со своими детьми и другими членами семьи прожила в подвале.
"Потом они перебрались в подвал к своему соседу, который был чуть-чуть больше, а первое время жили в своем подвале полтора метра, может, шириной и три метра вдоль. Когда я туда пробрался, у меня были слезы на глазах, когда понял, в каких условиях они существовали", – сказал он.
Янушевич отметил, что после деоккупации Херсонской области украинцы еще увидят "очень страшные вещи".
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа заявила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и сдвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование ВСУ "Юг".