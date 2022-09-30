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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне устроили во временно оккупированной Херсонской области не менее пяти пыточных – ОВА

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Российские военные устроили пыточные на территории Херсонской области
Российские военные устроили пыточные на территории Херсонской области
Фото: EPA

На временно захваченной армией России территории Украины еще есть минимум пять пыточных. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич 30 сентября в комментарии Апостроф TV, видео он опубликовал в Facebook.

"Каждый деоккупированный населенный пункт Херсонской области – это очередная глава многотомной книги о преступлениях и зверствах россиян, которые они совершали на наших территориях. Маленькие дети полгода были вынуждены жить в тесных и сырых подвалах. Заминированные детские вещи и консервация. Пыточные, в которых оккупанты пытали людей", – написал Янушевич.

Он рассказал о своем разговоре с женщиной, которая с тремя маленькими детьми была эвакуирована в Кривой Рог после освобождения. Полгода оккупации она со своими детьми и другими членами семьи прожила  в подвале.

"Потом они перебрались в подвал к своему соседу, который был чуть-чуть больше, а первое время жили в своем подвале полтора метра, может, шириной и три метра вдоль. Когда я туда пробрался, у меня были слезы на глазах, когда понял, в каких условиях они существовали", – сказал он.

Янушевич отметил, что после деоккупации Херсонской области украинцы еще увидят "очень страшные вещи".

https://www.facebook.com/100084320253840/videos/1190394924848827/

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа заявила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и сдвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование ВСУ "Юг".

Теги: оккупация, Херсонская область, пытки, война России против Украины, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
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