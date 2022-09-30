Россияне устроили во временно оккупированной Херсонской области не менее пяти пыточных – ОВА

"Каждый деоккупированный населенный пункт Херсонской области – это очередная глава многотомной книги о преступлениях и зверствах россиян, которые они совершали на наших территориях. Маленькие дети полгода были вынуждены жить в тесных и сырых подвалах. Заминированные детские вещи и консервация. Пыточные, в которых оккупанты пытали людей", – написал Янушевич.

Он рассказал о своем разговоре с женщиной, которая с тремя маленькими детьми была эвакуирована в Кривой Рог после освобождения. Полгода оккупации она со своими детьми и другими членами семьи прожила в подвале.

"Потом они перебрались в подвал к своему соседу, который был чуть-чуть больше, а первое время жили в своем подвале полтора метра, может, шириной и три метра вдоль. Когда я туда пробрался, у меня были слезы на глазах, когда понял, в каких условиях они существовали", – сказал он.

Янушевич отметил, что после деоккупации Херсонской области украинцы еще увидят "очень страшные вещи".