Зеленский: Сегодня продолжилось наступательное движение нашей армии, есть новые освобожденные населенные пункты в нескольких областях

"Сегодня продолжилось наступательное движение нашей армии, всех наших защитников. Есть новые освобожденные населенные пункты в нескольких областях. Идут жесткие боевые действия на многих участках фронта. Но перспектива этих боевых действий остается очевидной – все больше оккупантов пытаются убежать, все больше потерь несет вражеская армия, все большее понимание того, что Россия совершила ошибку, пойдя войной против Украины", – сказал президент.

Он отметил, что в российской армии много "фанатиков" – "тех, кто никогда не признает очевидную вещь: что это бессмысленная война для России, в которой Россия не может победить".

"Потому что невозможно победить народ, сохраняющий единство и знающий, за что воюет", – сказал Зеленский.

Президент не назвал освобожденные населенные пункты, но 3 октября стало известно об освобождении Боровой Харьковской области и Золотой Балки Херсонской области.