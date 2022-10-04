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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Сегодня продолжилось наступательное движение нашей армии, есть новые освобожденные населенные пункты в нескольких областях

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Зеленский: Невозможно победить народ, сохраняющий единство и знающий, за что воюет
Зеленский: Невозможно победить народ, сохраняющий единство и знающий, за что воюет
Фото: president.gov.ua

Наступление украинской армии 3 октября продолжилось, несколько населенных пунктов были освобождены от российских оккупантов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в понедельник, сообщила его пресс-служба.

"Сегодня продолжилось наступательное движение нашей армии, всех наших защитников. Есть новые освобожденные населенные пункты в нескольких областях. Идут жесткие боевые действия на многих участках фронта. Но перспектива этих боевых действий остается очевидной – все больше оккупантов пытаются убежать, все больше потерь несет вражеская армия, все большее понимание того, что Россия совершила ошибку, пойдя войной против Украины", – сказал президент.

Он отметил, что в российской армии много "фанатиков" – "тех, кто никогда не признает очевидную вещь: что это бессмысленная война для России, в которой Россия не может победить".

"Потому что невозможно победить народ, сохраняющий единство и знающий, за что воюет", – сказал Зеленский.

Президент не назвал освобожденные населенные пункты, но 3 октября стало известно об освобождении Боровой Харьковской области и Золотой Балки Херсонской области.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины, в результате которых были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. По состоянию на 4 октября под временной оккупацией РФ с учетом территорий, захваченных в 2014 году, находятся Автономная Республика Крым, часть Херсонской, Запорожской, Николаевской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Херсонская область, Харьковская область, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины
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