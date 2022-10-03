В Херсонской области от российских оккупантов освободили Золотую Балку

"Наши бойцы из Национальной гвардии сообщили, что село Золотая Балка Херсонской области освобождено. Россияне контролируют все меньше территорий в Украине с каждым днем", – говорится в твите.
На видео, которое разместило Минобороны, украинский боец докладывает президенту об освобождении села, устанавливая украинский флаг.
Our warriors from @ng_ukraine reported that the village of Zolota Balka, Kherson region, has been liberated.— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 3, 2022
russians control less territories in Ukraine each day. pic.twitter.com/zPTOsafHmv
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Золотая Балка расположена на правом берегу реки Днепр.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области. После этого в регионе были деоккупированы и другие населенные пункты.