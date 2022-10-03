В Херсонской области от российских оккупантов освободили Золотую Балку

"Наши бойцы из Национальной гвардии сообщили, что село Золотая Балка Херсонской области освобождено. Россияне контролируют все меньше территорий в Украине с каждым днем", – говорится в твите.

На видео, которое разместило Минобороны, украинский боец докладывает президенту об освобождении села, устанавливая украинский флаг.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Золотая Балка расположена на правом берегу реки Днепр.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области. После этого в регионе были деоккупированы и другие населенные пункты.