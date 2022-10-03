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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области от российских оккупантов освободили Золотую Балку

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Об освобождении Золотой Балки сообщили в Нацгвардии
Об освобождении Золотой Балки сообщили в Нацгвардии
Скриншот: ТСН / YouTube

Село Золотая Балка Херсонской области освободили от российских оккупантов. Об этом 3 октября сообщило в Twitter Министерство обороны Украины.

"Наши бойцы из Национальной гвардии сообщили, что село Золотая Балка Херсонской области освобождено. Россияне контролируют все меньше территорий в Украине с каждым днем", – говорится в твите.

На видео, которое разместило Минобороны, украинский боец докладывает президенту об освобождении села, устанавливая украинский флаг.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Золотая Балка расположена на правом берегу реки Днепр.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области. После этого в регионе были деоккупированы и другие населенные пункты.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Херсонская область, Министерство обороны Украины, вторжение, Минобороны, война России против Украины, президент, село, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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