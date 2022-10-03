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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ освободили Торское Донецкой области – спикер Восточной группировки войск ВСУ

ВСУ освободили еще один населенный пункт
ВСУ освободили еще один населенный пункт
Фото: EPA

Украинские военные взяли под контроль в село Торское Лиманской общины в Донецкой области. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире объединенного телемарафона 2 октября, трансляцию вела ТСН.

"Наши подразделения взяли село Торское по дороге к Кременной и поражают огнем артиллерии подразделения противника, которые пытаются закрепиться в Кременной и построить оборону", – рассказал он.

1 октября Череватый сообщал, что ВСУ освободили населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.

2 октября Зеленский сообщил, что Лиман зачищен от российских оккупантов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Лиман, ВСУ, война России против Украины
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