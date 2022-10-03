ВСУ освободили Торское Донецкой области – спикер Восточной группировки войск ВСУ

"Наши подразделения взяли село Торское по дороге к Кременной и поражают огнем артиллерии подразделения противника, которые пытаются закрепиться в Кременной и построить оборону", – рассказал он.

1 октября Череватый сообщал, что ВСУ освободили населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.

2 октября Зеленский сообщил, что Лиман зачищен от российских оккупантов.