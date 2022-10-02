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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Успехи наших воинов не ограничиваются только Лиманом

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Зеленский: На этой неделе в отчетах наибольшую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов
Зеленский: На этой неделе в отчетах наибольшую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов
Фото: president.gov.ua

На этой неделе Вооруженные силы Украины освободили Лиман Донецкой области, но успехи ВСУ не ограничиваются только этим городом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 2 октября, опубликованного его пресс-службой.

"Каждый день как минимум дважды – утром и вечером – я получаю отчеты от наших военных. На этой неделе в отчетах наибольшую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках нашей оборонной операции. Наиболее медийной сейчас стала история освобождения Лимана Донецкой области. Но успехи наших воинов не ограничиваются только Лиманом. Это, знаете, такая тенденция... Недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинский флаг, о русском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает. Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины", – сказал президент.

Он подчеркнул, что каждый, кто причастен к элементам агрессии против Украины, будет за это отвечать.

"И я благодарю всех, кто приближает эти моменты побед, кто возвращает украинский флаг на его законные места на украинской земле. Спасибо всем: от генералов до рядовых, от профессиональных военных, разведчиков и спецслужб до волонтеров и каждого, кто помогает защищать наше государство", – заявил Зеленский.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что после освобождения от российских захватчиков Лимана начнется деоккупация Луганской области.

2 октября Зеленский сообщил, что Лиман зачищен от российских оккупантов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Лиман, Владимир Зеленский, война России против Украины
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