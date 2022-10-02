Зеленский: Успехи наших воинов не ограничиваются только Лиманом

Зеленский: На этой неделе в отчетах наибольшую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов Фото: president.gov.ua

"Каждый день как минимум дважды – утром и вечером – я получаю отчеты от наших военных. На этой неделе в отчетах наибольшую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках нашей оборонной операции. Наиболее медийной сейчас стала история освобождения Лимана Донецкой области. Но успехи наших воинов не ограничиваются только Лиманом. Это, знаете, такая тенденция... Недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинский флаг, о русском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает. Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины", – сказал президент.

Он подчеркнул, что каждый, кто причастен к элементам агрессии против Украины, будет за это отвечать.

"И я благодарю всех, кто приближает эти моменты побед, кто возвращает украинский флаг на его законные места на украинской земле. Спасибо всем: от генералов до рядовых, от профессиональных военных, разведчиков и спецслужб до волонтеров и каждого, кто помогает защищать наше государство", – заявил Зеленский.