В Украине произошли изменения в динамике поля боя – министр обороны США

Ллойд Остин заявил, что ВСУ изменили динамику и это создало возможность для маневра Фото: EPA

Остин объяснил изменения на поле боя навыками украинских солдат и их стратегическим использованием оружия, поставленного союзниками США и НАТО, в частности использованием систем залпового огня HIMARS, которые применялись "правильным образом" для проведения атак на, например, материально-технические склады и командование. Это, заявил министр, "отнимает у россиян значительные возможности".

По его словам, ВСУ добились "очень хороших результатов" в Харьковской области и "решили воспользоваться открывающимися возможностями". Остин отметил, что "борьба в Херсонской области идет немного медленнее, но прогресс есть".

Министр заявил, что ВСУ изменили динамику, что создало возможность для маневра.

На вопрос, почему США не поставили оружие большей дальности, о котором просили в Украине, Остин сказал, что он "регулярно" общается с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и считает, что США "очень эффективно предоставили оружие, которое очень, очень эффективно на поле боя".

По его мнению, то, что произойдет в Украине, "трудно предсказать", однако США "продолжат оказывать украинцам помощь в обеспечении безопасности столько, сколько потребуется". Остин отметил, что украинцы поразили мир своей способностью давать отпор, проявлять инициативу, а также своей приверженностью защите своей демократии.