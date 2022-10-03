ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине произошли изменения в динамике поля боя – министр обороны США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ллойд Остин заявил, что ВСУ изменили динамику и это создало возможность для маневра
Ллойд Остин заявил, что ВСУ изменили динамику и это создало возможность для маневра
Фото: EPA

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина "добилась прогресса" в Херсонской области, добавив, что произошли "своего рода изменения в динамике поля боя". Об этом заявил в интервью CNN, опубликованном 2 октября.

Остин объяснил изменения на поле боя навыками украинских солдат и их стратегическим использованием оружия, поставленного союзниками США и НАТО, в частности использованием систем залпового огня HIMARS, которые применялись "правильным образом" для проведения атак на, например, материально-технические склады и командование. Это, заявил министр, "отнимает у россиян значительные возможности".

По его словам, ВСУ добились "очень хороших результатов" в Харьковской области и "решили воспользоваться открывающимися возможностями". Остин отметил, что "борьба в Херсонской области идет немного медленнее, но прогресс есть".

Министр заявил, что ВСУ изменили динамику, что создало возможность для маневра.

На вопрос, почему США не поставили оружие большей дальности, о котором просили в Украине, Остин сказал, что он "регулярно" общается с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и считает, что США "очень эффективно предоставили оружие, которое очень, очень эффективно на поле боя".

По его мнению, то, что произойдет в Украине, "трудно предсказать", однако США "продолжат оказывать украинцам помощь в обеспечении безопасности столько, сколько потребуется". Остин отметил, что украинцы поразили мир своей способностью давать отпор, проявлять инициативу, а также своей приверженностью защите своей демократии.

Контекст:

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге Украины ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

9 сентября заместитель министра обороны США по вопросам политики Саша Бейкер сообщила, что украинское контрнаступление в Херсонской области показало, что украинцы "творчески" интегрируют военный потенциал, предоставленный США и другими союзниками.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, война, Херсонская область, Харьковская область, Алексей Резников, ВСУ, война России против Украины, борьба, Ллойд Остин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Netflix планирует купить более 10 украинских фильмов
Netflix планирует купить более 10 украинских фильмов
"Чтобы почувствовать себя красивой, сексуальной и просто женщиной". Саливанчук на свежем фото засветила нижнее белье
"Чтобы почувствовать себя красивой, сексуальной и просто женщиной". Саливанчук на свежем фото засветила нижнее белье
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь G
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России
"Не хочу носить его фамилию". Жена Войтенко сообщила о разводе
"Не хочу носить его фамилию". Жена Войтенко сообщила о разводе
"Красивая и очень сексуальная", "Божественная красота". Мейхер засветила фигуру в лесу
"Красивая и очень сексуальная", "Божественная красота". Мейхер засветила фигуру в лесу
"Это тупо я на вечеринке". Dantes показал, как учит сына Кацуриной ходить
"Это тупо я на вечеринке". Dantes показал, как учит сына Кацуриной ходить
Никитюк крупным планом засветила зону декольте. Фото
Никитюк крупным планом засветила зону декольте. Фото
"Слышал, кто-то вякнул обо мне. Такого начитался". Потап после возвращения в Украину прокомментировал свое проживание за границей во время войны
"Слышал, кто-то вякнул обо мне. Такого начитался". Потап после возвращения в Украину прокомментировал свое проживание за границей во время войны
"Это мой вид медитации". Каменских рассказала, чем до войны ей нравилось заниматься дома
"Это мой вид медитации". Каменских рассказала, чем до войны ей нравилось заниматься дома
"На передовой выгоняет из наших лесов поганок". Комаровский рассказал о своем свате, который служит на фронте
"На передовой выгоняет из наших лесов поганок". Комаровский рассказал о своем свате, который служит на фронте
"Он заслуживает всего, что может произойти в дальнейшем". Макаревич высказался о Путине
"Он заслуживает всего, что может произойти в дальнейшем". Макаревич высказался о Путине
"Очень красивая, умная и сексуальная леди. Естественная красота". 64-летняя Стоун засветила бюст
"Очень красивая, умная и сексуальная леди. Естественная красота". 64-летняя Стоун засветила бюст
Победительница конкурса красоты в аннексированном Крыму оказалась в эпицентре скандала после того, как спела "Ой, у лузі червона калина"
Победительница конкурса красоты в аннексированном Крыму оказалась в эпицентре скандала после того, как спела "Ой, у лузі червона калина"
"Красивая женщина". 56-летняя Хайек восхитила сеть новыми снимками
"Красивая женщина". 56-летняя Хайек восхитила сеть новыми снимками
"Как же вам к лицу", "Приятно видеть в новом образе". Данилко в день своего 49-летия снялся в новой кепке и вышиванке. Фото
"Как же вам к лицу", "Приятно видеть в новом образе". Данилко в день своего 49-летия снялся в новой кепке и вышиванке. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину (38006)
2
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу" (26911)
3
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии (25598)
4
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем (22096)
5
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму (13348)
6
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео (13014)
7
"Как же вам к лицу", "Приятно видеть в новом образе". Данилко в день своего 49-летия снялся в новой кепке и вышиванке. Фото (12230)
8
Потап заявил, что состоит в теробороне (12212)
 
 
 
 