Wall Street Journal показало работу HIMARS на фронте. Видео

"Предоставленные Америкой HIMARS сыграли ключевую роль в украинском контрнаступлении против России. Стивен Калин из WSJ получил редкий доступ к мобильным ракетным установкам на южном фронте Украины, где военные обстреливают российскую технику и войска", – говорится в описании сюжета.

Журналист пообщался с операторами HIMARS. Один из военнослужащих ВСУ назвал эту ракетную установку одной из самых эффективных систем на поле боя. По его словам, на его участке эти системы обеспечивают около 70% от всей огневой мощности, развернутой вблизи линии фронта.

Военные отмечают, что система позволяет очень быстро и эффективно отрабатывать по российским оккупантам: "Когда мы доезжаем до той точки, из которой уже можем вести огонь, HIMARS нам показывает, что отсюда уже можем стрелять, и по команде мы запускаем ракеты", – сказал один из собеседников издания.

Отдельно военные отметили мобильность HIMARS, которая дает возможность оперативно реагировать на действия врага.