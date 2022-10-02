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ДЕНЬГИ

США хотят выделять Украине по $1,5 млрд ежемесячно до окончания войны – Bloomberg

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США с начала полномасштабной агрессии РФ поддерживают Украину
США с начала полномасштабной агрессии РФ поддерживают Украину
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

США готовы оказывать финансовую поддержку Украине в размере $1,5 млрд ежемесячно до окончания войны, развязанной Россией. Об этом сообщило 2 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Они рассказали, что администрация президента США Джо Байдена также провела переговоры с официальными лицами Европейского союза, призывая "делать больше".

Один из источников заявил, что в то время, как ЕС ведет внутренние переговоры по поводу выполнения предыдущих обязательств, союзники обсуждают более регулярный механизм, который поможет сохранить экономику Украины на плаву, пока война затягивается.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Всего с начала полномасштабной войны Украина получила от международных партнеров около $18 млрд, сообщили в Минфине 12 сентября.

Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров. Госбюджет Украины на 2023 год рассчитан с дефицитом в 1,29 трлн грн. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, власти "прилагают максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Bloomberg, финансовая помощь, война России против Украины
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