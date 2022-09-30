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Украина ожидает до конца года получить до $16 млрд помощи – замглавы НБУ

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До конца года Украина ожидает новый пакет финансовой помощи
До конца года Украина ожидает новый пакет финансовой помощи
Фото: depositphotos.com

Украина ожидает до конца года около $10 млрд международной финансовой помощи. Об этом 30 сентября заявил заместитель НБУ Юрия Гелетий в интервью "Интерфакс-Украина".

"Уверенности нам также добавляет анонсированная международная финансовая помощь около $10 млрд до конца года", – сказал Гелетий.

Также он отметил, что ожидается еще $4,5 млрд от США и около $1,4 млрд от МВФ.

По его словам, эти факторы помогут Украине удерживать международные резервы на достаточном уровне и сохранять нынешний официальный курс.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ 30 лет. За это время страна получила по 13 разным программам $37 млрд поддержки от Фонда.

Последняя программа, по которой Украина сотрудничала с МВФ до начала полномасштабного вторжения РФ, – программа stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагалось выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Второй транш – почти на $700 млн – Украина получила в ноябре 2021-го.

После начала полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через инструмент быстрого финансирования, в марте МВФ утвердил выделение $1,4 млрд срочной помощи Украине, сотрудничество по программе stand-by было отменено.

До конца года Украина хочет заключить новое соглашение с МВФ о программе на сумму от $15 млрд до $20 млрд, заявлял в июле глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Как пишет "Интерфакс-Украина", советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в конце августа сообщил, что Киев предлагает меньший размер программы ($5 млрд на 18 месяцев), ожидая, что она станет "якорем" для привлечения от других партнеров $15–20 млрд.

Теги: США, Украина, МВФ, НБУ, помощь, финансовая помощь, война России против Украины, финансы
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