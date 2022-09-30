Украина ожидает до конца года получить до $16 млрд помощи – замглавы НБУ

"Уверенности нам также добавляет анонсированная международная финансовая помощь около $10 млрд до конца года", – сказал Гелетий.
Также он отметил, что ожидается еще $4,5 млрд от США и около $1,4 млрд от МВФ.
По его словам, эти факторы помогут Украине удерживать международные резервы на достаточном уровне и сохранять нынешний официальный курс.
Украина сотрудничает с МВФ 30 лет. За это время страна получила по 13 разным программам $37 млрд поддержки от Фонда.
Последняя программа, по которой Украина сотрудничала с МВФ до начала полномасштабного вторжения РФ, – программа stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагалось выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Второй транш – почти на $700 млн – Украина получила в ноябре 2021-го.
После начала полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через инструмент быстрого финансирования, в марте МВФ утвердил выделение $1,4 млрд срочной помощи Украине, сотрудничество по программе stand-by было отменено.
До конца года Украина хочет заключить новое соглашение с МВФ о программе на сумму от $15 млрд до $20 млрд, заявлял в июле глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Как пишет "Интерфакс-Украина", советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в конце августа сообщил, что Киев предлагает меньший размер программы ($5 млрд на 18 месяцев), ожидая, что она станет "якорем" для привлечения от других партнеров $15–20 млрд.