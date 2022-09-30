Украина ожидает до конца года получить до $16 млрд помощи – замглавы НБУ

"Уверенности нам также добавляет анонсированная международная финансовая помощь около $10 млрд до конца года", – сказал Гелетий.

Также он отметил, что ожидается еще $4,5 млрд от США и около $1,4 млрд от МВФ.

По его словам, эти факторы помогут Украине удерживать международные резервы на достаточном уровне и сохранять нынешний официальный курс.