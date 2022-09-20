Киев получил помощь от правительства США для восстановления тепловых сетей на $1,3 млн

Отмечается, что передача труб позволит восстановить централизованное теплоснабжение для более чем 20 тыс. жителей Киева. Общая протяженность труб, предоставленных правительством США через "Проект энергетической безопасности" USAID, составляет 11 километров.

В КГГА заявили, что поддержка позволит "Киевтеплоэнерго" реабилитировать внешние участки тепловой сети в местах, которые получили повреждения в результате ракетных ударов. Срок эксплуатации труб и сопутствующих материалов составляет 50 лет.

По словам посла США в Украине Бриджит Бринк, поддержка США в целом направлена на обеспечение устойчивой поставки электричества и тепла в дома, больницы, школы и предприятия по всей Украине.