Киев получил помощь от правительства США для восстановления тепловых сетей на $1,3 млн

Отмечается, что передача труб позволит восстановить централизованное теплоснабжение для более чем 20 тыс. жителей Киева. Общая протяженность труб, предоставленных правительством США через "Проект энергетической безопасности" USAID, составляет 11 километров.
В КГГА заявили, что поддержка позволит "Киевтеплоэнерго" реабилитировать внешние участки тепловой сети в местах, которые получили повреждения в результате ракетных ударов. Срок эксплуатации труб и сопутствующих материалов составляет 50 лет.
По словам посла США в Украине Бриджит Бринк, поддержка США в целом направлена на обеспечение устойчивой поставки электричества и тепла в дома, больницы, школы и предприятия по всей Украине.
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру.
В сентябре российские оккупанты нанесли украинской инфраструктуре ряд масштабных повреждений. Так, вечером 11 сентября начались перебои со светом и водоснабжением в шести областях из-за ударов оккупантов по ТЭЦ и подстанциям под Харьковом. Погибли несколько энергетиков, дежуривших в этот вечер. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 11 крылатых ракет, девять из них ВСУ сбили.
14-го, 15-го, 16 сентября россияне нанесли ряд ракетных ударов по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге. В городе начались подтопления, в нескольких районах была объявлена эвакуация.
11 сентября президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), заявил, что зима 2022–2023 годов будет самой сложной для всего мира. Россия, по словам президента Украины, делает все, чтобы за зимний период сломить сопротивление Украины, Европы и мира.
16 сентября представитель Пентагона Пэт Райдер отказался прогнозировать, когда может завершиться война России против Украины, однако отметил, что США уверены, что смогут продолжать поддерживать Украину в ее дальнейшей борьбе.