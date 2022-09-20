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КИЕВ

Киев получил помощь от правительства США для восстановления тепловых сетей на $1,3 млн

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Общая протяженность труб, предоставленных правительством США, составляет 11 километров
Общая протяженность труб, предоставленных правительством США, составляет 11 километров
Фото: kyivcity.gov.ua

Правительство Соединенных Штатов Америки передало Киеву трубы и трубопроводную арматуру стоимостью $1,3 млн. Об этом сообщили 20 сентября на сайте Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что передача труб позволит восстановить централизованное теплоснабжение для более чем 20 тыс. жителей Киева. Общая протяженность труб, предоставленных правительством США через "Проект энергетической безопасности" USAID, составляет 11 километров.

В КГГА заявили, что поддержка позволит "Киевтеплоэнерго" реабилитировать внешние участки тепловой сети в местах, которые получили повреждения в результате ракетных ударов. Срок эксплуатации труб и сопутствующих материалов составляет 50 лет.

По словам посла США в Украине Бриджит Бринк, поддержка США в целом направлена на обеспечение устойчивой поставки электричества и тепла в дома, больницы, школы и предприятия по всей Украине.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру.

В сентябре российские оккупанты нанесли украинской инфраструктуре ряд масштабных повреждений. Так, вечером 11 сентября начались перебои со светом и водоснабжением в шести областях из-за ударов оккупантов по ТЭЦ и подстанциям под Харьковом. Погибли несколько энергетиков, дежуривших в этот вечер. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 11 крылатых ракет, девять из них ВСУ сбили.

14-го15-го16 сентября россияне нанесли ряд ракетных ударов по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге. В городе начались подтопления, в нескольких районах была объявлена эвакуация.

11 сентября президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), заявил, что зима 2022–2023 годов будет самой сложной для всего мираРоссия, по словам президента Украины, делает все, чтобы за зимний период сломить сопротивление Украины, Европы и мира.

16 сентября представитель Пентагона Пэт Райдер отказался прогнозировать, когда может завершиться война России против Украины, однако отметил, что США уверены, что смогут продолжать поддерживать Украину в ее дальнейшей борьбе.

Теги: Киев, США, Украина, КГГА, правительство, помощь, USAID, теплоснабжение, Киевтеплоэнерго, трубы, Бриджит Бринк
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