Полгода без электричества и света. Жители оккупированных территорий не знали, что Киев выстоял

Люди на захваченной РФ части Харьковской области не имели связи с внешним миром, рассказал Подоляк Фото: ЕРА

По словам Подоляка, люди на уже освобожденных от россиян территориях Харьковской области полгода жили без электричества, у них не было связи с внешним миром.

"В оккупации... Полгода жил без электричества и связи. Не подозревали, что Киев выстоял и их поддерживает весь мир. Они были вынуждены покинуть дома и работать за еду. Оккупанты пригрозили: "Если вернетесь, будете расстреляны". Сейчас они дома", - написал он.

In occupation...Lived without electricity and communication for six months. Had no idea that Kyiv withstood and the whole world was supporting them. They were forced to leave houses and work for food. Were threatened: "if * returns, you’ll be executed". Now they are at home. pic.twitter.com/kEVSEx97n4 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 14, 2022