Полгода без электричества и света. Жители оккупированных территорий не знали, что Киев выстоял

По словам Подоляка, люди на уже освобожденных от россиян территориях Харьковской области полгода жили без электричества, у них не было связи с внешним миром.
"В оккупации... Полгода жил без электричества и связи. Не подозревали, что Киев выстоял и их поддерживает весь мир. Они были вынуждены покинуть дома и работать за еду. Оккупанты пригрозили: "Если вернетесь, будете расстреляны". Сейчас они дома", - написал он.
In occupation...Lived without electricity and communication for six months. Had no idea that Kyiv withstood and the whole world was supporting them. They were forced to leave houses and work for food. Were threatened: "if * returns, you’ll be executed". Now they are at home. pic.twitter.com/kEVSEx97n4— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 14, 2022
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.
Киев являлся одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявляли, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Неожиданно для россиян Вооруженные силы Украины стали активно отвоевывать территорию Харьковской области.
В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр.
В частности, освобождена Балаклея. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.