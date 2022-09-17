Война в Украине и дальше будет тяжелой, США продолжат поддерживать Киев – Пентагон

Он отметил, что Пентагон видит успехи Вооруженных сил Украины в Харьковской и Херсонской областях.
"Мы считаем, что война будет продолжаться. Вы знаете, конечно, мы видели, что украинцы добились определенных успехов, и мы будем продолжать... вы знаете, наше внимание будет по-прежнему сосредоточено на поддержке их борьбы. Но мы ожидаем, что эта борьба будет оставаться очень тяжелой, и единственное, что может ускорить ее завершение, – это если россияне решат поступить правильно и выведут свои оккупационные силы из Украины", – добавил Райдер.
Представитель Пентагона, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что способность США продолжать поставлять Украине оборонную помощь не находится под угрозой и не близка к такому состоянию.
"Мы уверены, что сможем продолжать поддерживать Украину в ее дальнейшей борьбе", – добавил Райдер.
Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и малая часть Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев. На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
Президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно.