Война в Украине и дальше будет тяжелой, США продолжат поддерживать Киев – Пентагон

Он отметил, что Пентагон видит успехи Вооруженных сил Украины в Харьковской и Херсонской областях.

"Мы считаем, что война будет продолжаться. Вы знаете, конечно, мы видели, что украинцы добились определенных успехов, и мы будем продолжать... вы знаете, наше внимание будет по-прежнему сосредоточено на поддержке их борьбы. Но мы ожидаем, что эта борьба будет оставаться очень тяжелой, и единственное, что может ускорить ее завершение, – это если россияне решат поступить правильно и выведут свои оккупационные силы из Украины", – добавил Райдер.

Представитель Пентагона, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что способность США продолжать поставлять Украине оборонную помощь не находится под угрозой и не близка к такому состоянию.

"Мы уверены, что сможем продолжать поддерживать Украину в ее дальнейшей борьбе", – добавил Райдер.