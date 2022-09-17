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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Война в Украине и дальше будет тяжелой, США продолжат поддерживать Киев – Пентагон

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В Пентагоне уверены, что США смогут продолжать поддерживать Украину
В Пентагоне уверены, что США смогут продолжать поддерживать Украину
Фото: depositphotos.com

Представитель Пентагона Пэт Райдер на брифинге 16 сентября отказался прогнозировать, когда может завершиться война России против Украины. Расшифровку брифинга приводит сайт оборонного ведомства США.

Он отметил, что Пентагон видит успехи Вооруженных сил Украины в Харьковской и Херсонской областях. 

"Мы считаем, что война будет продолжаться. Вы знаете, конечно, мы видели, что украинцы добились определенных успехов, и мы будем продолжать... вы знаете, наше внимание будет по-прежнему сосредоточено на поддержке их борьбы. Но мы ожидаем, что эта борьба будет оставаться очень тяжелой, и единственное, что может ускорить ее завершение, – это если россияне решат поступить правильно и выведут свои оккупационные силы из Украины", – добавил Райдер.

Представитель Пентагона, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что способность США продолжать поставлять Украине оборонную помощь не находится под угрозой и не близка к такому состоянию. 

"Мы уверены, что сможем продолжать поддерживать Украину в ее дальнейшей борьбе", – добавил Райдер.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и малая часть Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев. На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Пентагон, демилитаризация, война России против Украины, Пэт Райдер
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