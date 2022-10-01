Всемирный банк выделил Украине $530 млн

Деньги будут направлены на оказание помощи правительству Украины в удовлетворении неотложных потребностей, вызванных вторжением России в Украину.

Финансирование подкрепляется кредитными гарантиями Соединенного Королевства (500 млн) и Королевства Дании ($30 млн долл. США) и было мобилизовано в рамках проекта "Государственные расходы на укрепление административного потенциала в Украине", который "поддерживает сохранение потенциала правительства, включая предоставление основных государственных услуг, таких как здравоохранение, образование и социальная защита", отметили в пресс-службе.

"Количество разрушений, повреждений и перемещений в Украине ошеломляет и продолжает расти. Поддержка международного сообщества до сих пор была впечатляющей, и мы очень благодарны народу Соединенного Королевства и Королевства Дании за их постоянную помощь. Украинскому народу предстоит долгий путь к восстановлению, и партнерам по развитию необходимо будет продолжать сплачиваться, чтобы поддержать восстановление Украины", – сказала региональный вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде.

Всего Всемирный банк мобилизовал почти $13 млрд в качестве экстренного финансирования для Украины.

"Эта помощь позволила Украине продолжить предоставление основных государственных услуг населению и помогла смягчить последствия широкомасштабных человеческих и экономических потерь, вызванных войной",– говорится в пресс-релизе.

Региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи отметил, что по данным анализа организации, общие долгосрочные затраты на реконструкцию и восстановление в Украине огромны, а потребности даже на следующие три года составят более $100 млрд и ожидается, что эта цифра будет расти по мере продолжения войны.

"Но правительство Украины сосредоточено на неотложных социальных потребностях и обеспечивает завершение срочного восстановления и ремонта, готовясь к огромным задачам по реконструкции. Мы приветствуем неизменную щедрость и приверженность международных партнеров в обеспечении того, чтобы народ Украины мог пережить этот кризис и процветать в будущем", – заявил он.