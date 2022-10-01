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ДЕНЬГИ

Всемирный банк выделил Украине $530 млн

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Финансирование предоставлено под кредитные гарантии Великобритании и Дании
Финансирование предоставлено под кредитные гарантии Великобритании и Дании
Фото: bank.gov.ua

Всемирный банк решил выделить еще $530 млн для Украины. Об этом сообщила пресс-служба организации 30 сентября.

Деньги будут направлены на оказание помощи правительству Украины в удовлетворении неотложных потребностей, вызванных вторжением России в Украину.

Финансирование подкрепляется кредитными гарантиями Соединенного Королевства (500 млн) и Королевства Дании ($30 млн долл. США) и было мобилизовано в рамках проекта "Государственные расходы на укрепление административного потенциала в Украине", который "поддерживает сохранение потенциала правительства, включая предоставление основных государственных услуг, таких как здравоохранение, образование и социальная защита", отметили в пресс-службе.

"Количество разрушений, повреждений и перемещений в Украине ошеломляет и продолжает расти. Поддержка международного сообщества до сих пор была впечатляющей, и мы очень благодарны народу Соединенного Королевства и Королевства Дании за их постоянную помощь. Украинскому народу предстоит долгий путь к восстановлению, и партнерам по развитию необходимо будет продолжать сплачиваться, чтобы поддержать восстановление Украины", – сказала региональный вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде.

Всего Всемирный банк мобилизовал почти $13 млрд в качестве экстренного финансирования для Украины.

"Эта помощь позволила Украине продолжить предоставление основных государственных услуг населению и помогла смягчить последствия широкомасштабных человеческих и экономических потерь, вызванных войной",– говорится в пресс-релизе.

Региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи отметил, что по данным анализа организации, общие долгосрочные затраты на реконструкцию и восстановление в Украине огромны, а потребности даже на следующие три года составят более $100 млрд и ожидается, что эта цифра будет расти по мере продолжения войны.

"Но правительство Украины сосредоточено на неотложных социальных потребностях и обеспечивает завершение срочного восстановления и ремонта, готовясь к огромным задачам по реконструкции. Мы приветствуем неизменную щедрость и приверженность международных партнеров в обеспечении того, чтобы народ Украины мог пережить этот кризис и процветать в будущем", – заявил он.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Всего с начала полномасштабной войны Украина получила от международных партнеров около $18 млрд, сообщили в Минфине 12 сентября.

Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров. Госбюджет Украины на 2023 год рассчитан с дефицитом в 1,29 трлн грн. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, власти "прилагают максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Всемирный банк, финансовая помощь, война России против Украины
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