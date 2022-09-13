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Проект госбюджета 2023 предусматривает 1,28 трлн грн доходов и 2,57 трлн расходов – Шмыгаль

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Ежемесячный дефицит бюджета на следующий год составит более чем $3 млрд.
Ежемесячный дефицит бюджета на следующий год составит более чем $3 млрд. 
Фото: depositphotos.com

Проект госбюджета Украины на 2023 год, который правительство утвердило 13 сентября, построен на прогнозе роста реального ВВП на 4,6% и номинального на 37% при инфляции до 30% и среднегодовом курсе 42 грн/$1, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Его речь опубликовала пресс-служба Кабмина.

По словам Шмыгаля, проект госбюджета предусматривает 1,28 трлн грн доходов и 2,57 трлн грн расходов.

"Соответственно ежемесячный дефицит бюджета на следующий год мы оцениваем более чем в $3 млрд. Уже сейчас более трети бюджета помогают нам финансировать международные союзники. Со своей стороны мы прилагаем максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году", – отметил премьер. 

Шмыгаль подчеркнул, что ситуация с бюджетом, макропрогнозом, восстановлением экономики напрямую зависит от ситуации на фронте.

"Мы считали много разных сценариев. Этот проект бюджета, который мы подаем в Верховную Раду, — это консервативный средне пессимистический расчет. В этом году мы живем в ситуации, когда бюджет ежемесячно пересматривается в зависимости от первоочередных потребностей финансирования. Следующий год, по крайней мере, его начало, будет происходить по аналогичному сценарию", – пояснил глава правительства.

По словам Шмыгаля, при подготовке проекта госбюджета использовался макроэкономический прогноз, который является консенсусом между правительством, Национальным банком и международными финансовыми организациями.

В рамках этого макропрогноза экономика в следующем году вырастет на 4,6% в настоящем выражении и на 37% в номинальном, средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тыс. грн, инфляция может достигнуть 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 грн/$1.

"В зависимости от того, как будет меняться ситуация на фронте, экономика в 2023 году может как упасть на 0,4%, так и возрасти на 10 и более процентов. Так же и с другими показателями", – подчеркнул премьер. 

Контекст:

Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров.

После того как Рада 15 августа поддержала увеличение оборонных расходов госбюджета на 270 млрд грн, общие расходы на безопасность и оборону в 2022 году составили 1,2 трлн грн, сообщал нардеп от "Голоса", первый замглавы налогового комитета парламента Ярослав Железняк.

8 августа Шмыгаль назвал приоритетами госбюджета на 2023 год макрофинансовую стабильность, финансирование Вооруженных сил и поддержку людей. По словам министра финансов, бюджет на 2023 год будет невероятно жестким.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сектор безопасности Украины в 2023 году "будет приоритетом №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.

13 сентября Кабмин Украины утвердил проект госбюджета на 2023 год, до 15 сентября его должны подать в Раду. Согласно проекту, почти 50% всего госбюджета (1,136 трлн грн) будет направлено на сектор безопасности и обороны, еще 35% (более 800 млрд грн) – на социальные выплаты, медицину и образование. Расходы на органы государственной власти, за исключением силовых структур, планируют сократить. 

Теги: Кабинет Министров, инфляция, госбюджет, ВВП, экономика, правительство, дефицит, доходы, прогноз, финансовая помощь, финансы, расходы, Денис Шмыгаль, Кабмин
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