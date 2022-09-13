Проект госбюджета 2023 предусматривает 1,28 трлн грн доходов и 2,57 трлн расходов – Шмыгаль

По словам Шмыгаля, проект госбюджета предусматривает 1,28 трлн грн доходов и 2,57 трлн грн расходов.

"Соответственно ежемесячный дефицит бюджета на следующий год мы оцениваем более чем в $3 млрд. Уже сейчас более трети бюджета помогают нам финансировать международные союзники. Со своей стороны мы прилагаем максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году", – отметил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что ситуация с бюджетом, макропрогнозом, восстановлением экономики напрямую зависит от ситуации на фронте.

"Мы считали много разных сценариев. Этот проект бюджета, который мы подаем в Верховную Раду, — это консервативный средне пессимистический расчет. В этом году мы живем в ситуации, когда бюджет ежемесячно пересматривается в зависимости от первоочередных потребностей финансирования. Следующий год, по крайней мере, его начало, будет происходить по аналогичному сценарию", – пояснил глава правительства.

По словам Шмыгаля, при подготовке проекта госбюджета использовался макроэкономический прогноз, который является консенсусом между правительством, Национальным банком и международными финансовыми организациями.

В рамках этого макропрогноза экономика в следующем году вырастет на 4,6% в настоящем выражении и на 37% в номинальном, средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тыс. грн, инфляция может достигнуть 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 грн/$1.

"В зависимости от того, как будет меняться ситуация на фронте, экономика в 2023 году может как упасть на 0,4%, так и возрасти на 10 и более процентов. Так же и с другими показателями", – подчеркнул премьер.