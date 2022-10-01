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Байден подписал бюджетный законопроект, включающий более $12 млрд помощи для Украины

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Байден подписал документ за несколько часов до потенциального "шатдауна" правительства США
Байден подписал документ за несколько часов до потенциального "шатдауна" правительства США
Фото: EPA

Президент США Джо Байден подписал закон о финансировании правительства США до 16 декабря, сообщила 30 сентября пресс-служба Белого дома. Документ включает помощь Украине на сумму около $12,3 млрд.

"Президент подписал "Закон о текущих ассигнованиях и дополнительных ассигнованиях Украине на 2023 год", который предусматривает ассигнования на 2023-й финансовый год федеральным агентствам до 16 декабря 2022-го, на текущие проекты и деятельность федерального правительства, и включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию в Украине", – говорится в сообщении.

Байден успел подписать документ за несколько часов до того, как прекращение финансирования привело бы к "шатдауну" – приостановке работы государственных органов США, отмечает The New York Times

Сенат США поддержал документ 29 сентября. 30 сентября его приняла Палата представителей Конгресса США

В документ включен пакет помощи Украине в борьбе с российскими войсками, а также экономическая поддержка, в том числе:

  • $3 млрд на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку;
  • $1,5 млрд на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам, оказавшим поддержку;
  • $2,8 млрд на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки;
  • $35 млн на финансирование реагирования на "потенциальные ядерные и радиологические инциденты" в Украине;
  • $4,5 млрд для Фонда экономической поддержки, чтобы поддержать деятельность национального правительства Украины
  • до $3,7 млрд военной помощи, которую президент может выделить из запасов США и оборонных служб. 
Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявил Байден 21 сентября. 

США предоставляют военную помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Теги: США, Джо Байден, военная помощь, помощь, финансовая помощь, закон, законопроект, война России против Украины, финансирование, шатдаун
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