Байден подписал бюджетный законопроект, включающий более $12 млрд помощи для Украины

Байден подписал документ за несколько часов до потенциального "шатдауна" правительства США Фото: EPA

"Президент подписал "Закон о текущих ассигнованиях и дополнительных ассигнованиях Украине на 2023 год", который предусматривает ассигнования на 2023-й финансовый год федеральным агентствам до 16 декабря 2022-го, на текущие проекты и деятельность федерального правительства, и включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию в Украине", – говорится в сообщении.

Байден успел подписать документ за несколько часов до того, как прекращение финансирования привело бы к "шатдауну" – приостановке работы государственных органов США, отмечает The New York Times.

Сенат США поддержал документ 29 сентября. 30 сентября его приняла Палата представителей Конгресса США.

В документ включен пакет помощи Украине в борьбе с российскими войсками, а также экономическая поддержка, в том числе:

$3 млрд на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку;

$1,5 млрд на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам, оказавшим поддержку;

$2,8 млрд на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки;

$35 млн на финансирование реагирования на "потенциальные ядерные и радиологические инциденты" в Украине;

$4,5 млрд для Фонда экономической поддержки, чтобы поддержать деятельность национального правительства Украины

до $3,7 млрд военной помощи, которую президент может выделить из запасов США и оборонных служб.