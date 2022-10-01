Байден подписал бюджетный законопроект, включающий более $12 млрд помощи для Украины

"Президент подписал "Закон о текущих ассигнованиях и дополнительных ассигнованиях Украине на 2023 год", который предусматривает ассигнования на 2023-й финансовый год федеральным агентствам до 16 декабря 2022-го, на текущие проекты и деятельность федерального правительства, и включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию в Украине", – говорится в сообщении.
Байден успел подписать документ за несколько часов до того, как прекращение финансирования привело бы к "шатдауну" – приостановке работы государственных органов США, отмечает The New York Times.
Сенат США поддержал документ 29 сентября. 30 сентября его приняла Палата представителей Конгресса США.
В документ включен пакет помощи Украине в борьбе с российскими войсками, а также экономическая поддержка, в том числе:
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявил Байден 21 сентября.
США предоставляют военную помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.