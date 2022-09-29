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Украина получила €500 млн грантовой помощи от ЕС

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Средства будут направлены на обеспечение финансирования наиболее актуальных расходов государства
Средства будут направлены на обеспечение финансирования наиболее актуальных расходов государства
Фото: depositphotos.com

Евросоюз перевел Украине €500 млн финансовой помощи из объявленного в сентябре пакета поддержки. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Правительство Украины получило €500 млн грантовых средств ЕС в рамках подписанного сторонами 5 сентября этого года контракта по развитию государства и усилению устойчивости", – заявили в министерстве. 

По информации Минфина, средства получены 28 сентября и уже зачислены в общий фонд Государственного бюджета.

Средства будут направлены на обеспечение финансирования приоритетных расходов государства, в частности в социальной и гуманитарной сферах. 

"Часть средств также будет направляться на поддержку продовольственной безопасности и усиление экономической устойчивости страны путем обеспечения бесперебойного производства сельскохозяйственной и пищевой продукции, в том числе путем поддержки доступа малых фермерских хозяйств к оборотному капиталу", –  заявили в пресс-службе.

Контекст:

Европейская комиссия 7 сентября предложила Украине дополнительные €5 млрд макрофинансовой помощи. 15 сентября решение о выделении Украинепомощи поддержал Европарламент.

20 сентября Совет ЕС одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи. Это второй и самый большой транш из пакета финансовой поддержки Евросоюза на общую сумму €9 млрд, из которых 1 млрд уже был выделен Украине.

В Минфине Украины говорили, что эти средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей госбюджета Украины, что будет способствовать сохранению финансовой устойчивости.

Теги: помощь, финансовая помощь, гранты, финансирование, Минфин, ЕС
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