Украина получила €500 млн грантовой помощи от ЕС

Средства будут направлены на обеспечение финансирования наиболее актуальных расходов государства Фото: depositphotos.com

"Правительство Украины получило €500 млн грантовых средств ЕС в рамках подписанного сторонами 5 сентября этого года контракта по развитию государства и усилению устойчивости", – заявили в министерстве.

По информации Минфина, средства получены 28 сентября и уже зачислены в общий фонд Государственного бюджета.

Средства будут направлены на обеспечение финансирования приоритетных расходов государства, в частности в социальной и гуманитарной сферах.

"Часть средств также будет направляться на поддержку продовольственной безопасности и усиление экономической устойчивости страны путем обеспечения бесперебойного производства сельскохозяйственной и пищевой продукции, в том числе путем поддержки доступа малых фермерских хозяйств к оборотному капиталу", – заявили в пресс-службе.