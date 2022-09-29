Украина получила €500 млн грантовой помощи от ЕС

"Правительство Украины получило €500 млн грантовых средств ЕС в рамках подписанного сторонами 5 сентября этого года контракта по развитию государства и усилению устойчивости", – заявили в министерстве.
По информации Минфина, средства получены 28 сентября и уже зачислены в общий фонд Государственного бюджета.
Средства будут направлены на обеспечение финансирования приоритетных расходов государства, в частности в социальной и гуманитарной сферах.
"Часть средств также будет направляться на поддержку продовольственной безопасности и усиление экономической устойчивости страны путем обеспечения бесперебойного производства сельскохозяйственной и пищевой продукции, в том числе путем поддержки доступа малых фермерских хозяйств к оборотному капиталу", – заявили в пресс-службе.
Европейская комиссия 7 сентября предложила Украине дополнительные €5 млрд макрофинансовой помощи. 15 сентября решение о выделении Украинепомощи поддержал Европарламент.
20 сентября Совет ЕС одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи. Это второй и самый большой транш из пакета финансовой поддержки Евросоюза на общую сумму €9 млрд, из которых 1 млрд уже был выделен Украине.
В Минфине Украины говорили, что эти средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей госбюджета Украины, что будет способствовать сохранению финансовой устойчивости.