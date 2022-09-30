Сенат США принял законопроект, который предусматривает выделение Украине более $12 млрд

Документ поддержали 72 сенатора, 25 человек проголосовали против.

The Washington Post отмечает, что имел место "редкий двухпартийный компромисс".

Теперь законопроект должна рассмотреть Палата представителей Конгресса, это планируют сделать уже 30 сентября. Если обе палаты Конгресса США утвердят закон, его подпишет президент Джо Байден.

Если законопроект не примут, может произойти так называемый шатдаун – вынужденная приостановка работы американских госучреждений, которая может начаться 1 октября.

В законопроект включен пакет помощи Украине в борьбе с российскими войсками, в том числе:

$3 млрд на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку;

$1,5 млрд на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам, оказавшим поддержку;

$2,8 млрд на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки.

Дополнительные $35 млн пойдут на финансирование реагирования на "потенциальные ядерные и радиологические инциденты" в Украине.