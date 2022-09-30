Сенат США принял законопроект, который предусматривает выделение Украине более $12 млрд

Документ поддержали 72 сенатора, 25 человек проголосовали против.
The Washington Post отмечает, что имел место "редкий двухпартийный компромисс".
Теперь законопроект должна рассмотреть Палата представителей Конгресса, это планируют сделать уже 30 сентября. Если обе палаты Конгресса США утвердят закон, его подпишет президент Джо Байден.
Если законопроект не примут, может произойти так называемый шатдаун – вынужденная приостановка работы американских госучреждений, которая может начаться 1 октября.
В законопроект включен пакет помощи Украине в борьбе с российскими войсками, в том числе:
Дополнительные $35 млн пойдут на финансирование реагирования на "потенциальные ядерные и радиологические инциденты" в Украине.
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.