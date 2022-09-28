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Сенат США поддержал финансирование Украины на $12 млрд

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$3 млрд из пакета финансирования Украины пойдут на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку
$3 млрд из пакета финансирования Украины пойдут на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку
Фото: depositphotos.com

Сенат США принял законопроект о временном финансировании, предусматривающий выделение Украине более $12 млрд. Об этом сообщило издание The Washington Post 27 сентября.

Законопроект позволит финансировать правительство США до 16 декабря, что даст участникам переговоров больше времени, чтобы разрешить свои разногласия и договориться о государственных расходах на 2023 финансовый год.

Документ позволит предотвратить так называемый шатдаун – вынужденную приостановку работы госучреждений, которая может начаться в субботу.

Кроме того, законопроект включает пакет помощи Украине в борьбе с российскими войсками. Среди средств:

  • $3 млрд на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку;
  • $1,5 млрд на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам, оказавшим поддержку;
  • $2,8 млрд на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки.

Дополнительные $35 млн пойдут на финансирование реагирования на "потенциальные ядерные и радиологические инциденты" в Украине, а также на предотвращение краж этих материалов.

У Конгресса есть несколько дней, чтобы урегулировать свои разногласия и передать закон на подпись президенту США Джо Байдену. Палата представителей возвращается в среду и может проголосовать за законопроект за считанные часы.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявлял Байден 21 сентября.

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, Сенат США, финансовая помощь, война России против Украины, финансирование
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