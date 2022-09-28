Сенат США поддержал финансирование Украины на $12 млрд

Законопроект позволит финансировать правительство США до 16 декабря, что даст участникам переговоров больше времени, чтобы разрешить свои разногласия и договориться о государственных расходах на 2023 финансовый год.
Документ позволит предотвратить так называемый шатдаун – вынужденную приостановку работы госучреждений, которая может начаться в субботу.
Кроме того, законопроект включает пакет помощи Украине в борьбе с российскими войсками. Среди средств:
Дополнительные $35 млн пойдут на финансирование реагирования на "потенциальные ядерные и радиологические инциденты" в Украине, а также на предотвращение краж этих материалов.
У Конгресса есть несколько дней, чтобы урегулировать свои разногласия и передать закон на подпись президенту США Джо Байдену. Палата представителей возвращается в среду и может проголосовать за законопроект за считанные часы.
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявлял Байден 21 сентября.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.