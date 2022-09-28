Сенат США поддержал финансирование Украины на $12 млрд

$3 млрд из пакета финансирования Украины пойдут на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку Фото: depositphotos.com

Законопроект позволит финансировать правительство США до 16 декабря, что даст участникам переговоров больше времени, чтобы разрешить свои разногласия и договориться о государственных расходах на 2023 финансовый год.

Документ позволит предотвратить так называемый шатдаун – вынужденную приостановку работы госучреждений, которая может начаться в субботу.

Кроме того, законопроект включает пакет помощи Украине в борьбе с российскими войсками. Среди средств:

$3 млрд на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку;

$1,5 млрд на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам, оказавшим поддержку;

$2,8 млрд на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки.

Дополнительные $35 млн пойдут на финансирование реагирования на "потенциальные ядерные и радиологические инциденты" в Украине, а также на предотвращение краж этих материалов.

У Конгресса есть несколько дней, чтобы урегулировать свои разногласия и передать закон на подпись президенту США Джо Байдену. Палата представителей возвращается в среду и может проголосовать за законопроект за считанные часы.