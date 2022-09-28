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Белый дом просит Конгресс выделить $35 млн для ядерной безопасности Украины – СМИ

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Дополнительное финансирование будет направлено на усилия США по оказанию помощи в ядерной готовности Украины
Дополнительное финансирование будет направлено на усилия США по оказанию помощи в ядерной готовности Украины
Фото: depositphotos.com

Белый дом запросил $35 млн государственного финансирования для поддержки ядерной безопасности Украины. Об этом CNN рассказал неназванный представитель администрации президента США.

По словам чиновника, дополнительные средства послужат подкреплением значительной помощи, уже оказанной Национальным управлением ядерной безопасности США украинским властям в течение нескольких месяцев после вторжения России в страну.

Дополнительное финансирование будет направлено на общие усилия США по оказанию помощи в ядерной готовности Украины, и будут специально использоваться для поддержки закупки и обслуживания дополнительных датчиков, оценки данных и анализа, а также для снабжения Национальной гвардии Украины защитными средствами на атомных электростанциях, сказал чиновник.

Конгресс должен принять законопроект до 30 сентября, чтобы избежать шатдауна – вынужденной приостановки работы госучреждений.

Контекст:Такая инициатива США появилась на фоне проблем с безопасностью Запорожской АЭС, которая в начале марта оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на ЗАЭС полностью отключили последний рабочий энергоблок, его перевели в холодный режим. 12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.

13 сентября МАГАТЭ сообщило, что инженеры ЗАЭС возобновили работу третьей линии электропередачи, питающей станцию. 17 сентября МАГАТЭ проинформировала, что ЗАЭС после ремонта снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети Украины.

15 сентября совет управляющих МАГАТЭ на закрытом заседании принял резолюцию, в которой потребовал, чтобы Россия прекратила оккупацию ЗАЭС. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, Конгресс США, Белый дом, Запорожская АЭС, финансовая помощь, война России против Украины, финансирование
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