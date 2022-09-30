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Конгресс США принял бюджетный законопроект с $12,4 млрд для Украины. Документ должен подписать Байден

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За два дня законопроект поддержали обе палаты Конгресса США
За два дня законопроект поддержали обе палаты Конгресса США
Фото: ЕРА

30 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании правительства США до 16 декабря, который включает также финансирование Украины на сумму $12,4 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Сенат США поддержал документ накануне, 29 сентября, 72 голосами против 25.

В Палате представителей голосование проходило сложнее из-за оппозиции в лице представителей Республиканской партии, отмечает агентство. За законопроект проголосовали "менее дюжины республиканцев", результат голосования – 226 против 200.

Документ уже отправили на подпись президенту Джо Байдену. У главы Белого дома есть для этого время до полуночи на 1 октября, чтобы избежать так называемого шатдауна – вынужденной приостановки работы американских госучреждений.

В законопроект включен пакет помощи Украине в борьбе с российскими войсками, в том числе:

  • $3 млрд на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку;
  • $1,5 млрд на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам, оказавшим поддержку;
  • $2,8 млрд на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки.

Дополнительные $35 млн пойдут на финансирование реагирования на "потенциальные ядерные и радиологические инциденты" в Украине.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Джо Байден, бюджет, Конгресс США, помощь, Сенат США, закон, законопроект, голосование, документы, финансы, Палата представителей, финансирование, шатдаун
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