Конгресс США принял бюджетный законопроект с $12,4 млрд для Украины. Документ должен подписать Байден

Сенат США поддержал документ накануне, 29 сентября, 72 голосами против 25.

В Палате представителей голосование проходило сложнее из-за оппозиции в лице представителей Республиканской партии, отмечает агентство. За законопроект проголосовали "менее дюжины республиканцев", результат голосования – 226 против 200.

Документ уже отправили на подпись президенту Джо Байдену. У главы Белого дома есть для этого время до полуночи на 1 октября, чтобы избежать так называемого шатдауна – вынужденной приостановки работы американских госучреждений.

В законопроект включен пакет помощи Украине в борьбе с российскими войсками, в том числе:

$3 млрд на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку;

$1,5 млрд на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам, оказавшим поддержку;

$2,8 млрд на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки.

Дополнительные $35 млн пойдут на финансирование реагирования на "потенциальные ядерные и радиологические инциденты" в Украине.