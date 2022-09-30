Конгресс США принял бюджетный законопроект с $12,4 млрд для Украины. Документ должен подписать Байден

Сенат США поддержал документ накануне, 29 сентября, 72 голосами против 25.
В Палате представителей голосование проходило сложнее из-за оппозиции в лице представителей Республиканской партии, отмечает агентство. За законопроект проголосовали "менее дюжины республиканцев", результат голосования – 226 против 200.
Документ уже отправили на подпись президенту Джо Байдену. У главы Белого дома есть для этого время до полуночи на 1 октября, чтобы избежать так называемого шатдауна – вынужденной приостановки работы американских госучреждений.
В законопроект включен пакет помощи Украине в борьбе с российскими войсками, в том числе:
Дополнительные $35 млн пойдут на финансирование реагирования на "потенциальные ядерные и радиологические инциденты" в Украине.
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.