Пентагон: Закупка и поставка HIMARS из нового пакета займет несколько лет

По словам высокопоставленного представителя минобороны, системы залпового огня HIMARS США будут закупать у производителя, а не изымать их непосредственно из военного арсенала, как это было сделано ранее с 16 HIMARS, отправленными в Украину по распоряжению президента Джо Байдена.

Он отметил, что может пройти значительное время, прежде чем Вооруженные силы Украины получат последний обещанный HIMARS.

"Закупка и поставка этих систем и связанных с ними боеприпасов займет несколько лет", – сказал он.

Чиновник акцентировал внимание на том, что сделанное 28 сентября объявление – это только начало процесса.

"Это действительно значительные инвестиции, и они предназначены для того, чтобы в будущем у Украины было все необходимое для сдерживания будущих угроз. Это никоим образом не исключает того, что мы продолжаем инвестировать в их нынешние силы с возможностями, которые доступны сегодня и которые мы можем получить сегодня из запасов США", – добавил он.

В новый пакет оборонной помощи на $1,1 млрд, выделенный Пентагоном в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI), вошли: