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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пентагон: Закупка и поставка HIMARS из нового пакета займет несколько лет

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В новый пакет оборонной помощи вошли 18 реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним
В новый пакет оборонной помощи вошли 18 реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним
Фото: defense.gov

Последняя поддержка США Украине нацелена на долгосрочные инвестиции в безопасность. Об этом говорится в официальном комментарии министерства обороны США к новому пакету военной помощи на $1,1 млрд, опубликованном 28 сентября на сайте Пентагона.

По словам высокопоставленного представителя минобороны, системы залпового огня HIMARS США будут закупать у производителя, а не изымать их непосредственно из военного арсенала, как это было сделано ранее с 16 HIMARS, отправленными в Украину по распоряжению президента Джо Байдена.

Он отметил, что может пройти значительное время, прежде чем Вооруженные силы Украины получат последний обещанный HIMARS.

"Закупка и поставка этих систем и связанных с ними боеприпасов займет несколько лет", – сказал он.

Чиновник акцентировал внимание на том, что сделанное 28 сентября объявление – это только начало процесса.

"Это действительно значительные инвестиции, и они предназначены для того, чтобы в будущем у Украины было все необходимое для сдерживания будущих угроз. Это никоим образом не исключает того, что мы продолжаем инвестировать в их нынешние силы с возможностями, которые доступны сегодня и которые мы можем получить сегодня из запасов США", – добавил он.

В новый пакет оборонной помощи на $1,1 млрд, выделенный Пентагоном в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI), вошли:

  • 18 реактивных систем залпового огня HIMARS и соответствующие боеприпасы к ним (дальность снарядов в Пентагоне не указывают);
  • 150 бронированных многоцелевых колесных машин высокой мобильности (Humvee);
  • 150 тактических машин для транспортировки тяжелого вооружения;
  • 40 грузовиков и 80 прицепов для транспортировки оборудования;
  • два радара для беспилотных летательных систем;
  • 20 многоцелевых радаров;
  • оборудование для противодействия беспилотным авиационным системам;
  • тактические защищенные системы связи, системы наблюдения и оптика;
  • оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • бронежилеты и другое полевое снаряжение;
  • финансирование обучения, технического обслуживания оборудования. 
Контекст:

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Последний пакет помощи – на $600 млн – США предоставили Украине по этой программе 16 сентября. В рамках USAI США помогают Украине в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия. 

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники.

Общий объем военной, гуманитарной и прямой экономической помощи, предоставленной США Украине за время полномасштабного вторжения РФ составил $25 млрд, заявлял Байден 21 сентября.

Теги: США, Джо Байден, Пентагон, военная техника, военная помощь, РСЗО, война России против Украины, HIMARS
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