Пентагон: Закупка и поставка HIMARS из нового пакета займет несколько лет

По словам высокопоставленного представителя минобороны, системы залпового огня HIMARS США будут закупать у производителя, а не изымать их непосредственно из военного арсенала, как это было сделано ранее с 16 HIMARS, отправленными в Украину по распоряжению президента Джо Байдена.
Он отметил, что может пройти значительное время, прежде чем Вооруженные силы Украины получат последний обещанный HIMARS.
"Закупка и поставка этих систем и связанных с ними боеприпасов займет несколько лет", – сказал он.
Чиновник акцентировал внимание на том, что сделанное 28 сентября объявление – это только начало процесса.
"Это действительно значительные инвестиции, и они предназначены для того, чтобы в будущем у Украины было все необходимое для сдерживания будущих угроз. Это никоим образом не исключает того, что мы продолжаем инвестировать в их нынешние силы с возможностями, которые доступны сегодня и которые мы можем получить сегодня из запасов США", – добавил он.
В новый пакет оборонной помощи на $1,1 млрд, выделенный Пентагоном в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI), вошли:
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Последний пакет помощи – на $600 млн – США предоставили Украине по этой программе 16 сентября. В рамках USAI США помогают Украине в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники.
Общий объем военной, гуманитарной и прямой экономической помощи, предоставленной США Украине за время полномасштабного вторжения РФ составил $25 млрд, заявлял Байден 21 сентября.