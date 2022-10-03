В Сенате США опасаются удара России по аэропортам в Польше

"Если он [Путин] решит, например, что поставки вооружения НАТО, вооружение из Европы и вооружение из США для Украины не просто приведут к тому, что он проиграет войну, но и подорвут его контроль над властью, вполне возможно, что он может в конечном счете нанести удар по некоторым из мест распределения, через которые осуществляются эти поставки, в частности внутри Польши", – сказал республиканец.

Рубио отметил, что возможность атаки на какой-то аэропорт в Польше кажется более реальной угрозой, чем ядерный удар.

В то же время американский сенатор подчеркнул, что он не может представить сценарий, согласно которому Путин выиграет войну против Украины.