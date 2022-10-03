ГОРДОН
 
 
МИР

В Сенате США опасаются удара России по аэропортам в Польше

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рубио подчеркнул, что не может представить сценарий, согласно которому Путин выиграет войну против Украины
Рубио подчеркнул, что не может представить сценарий, согласно которому Путин выиграет войну против Украины
Фото: EPA

Американский сенатор Марко Рубио в эфире CNN предположил, что после ряда поражений армии РФ на поле боя глава Кремля Владимир Путин может приказать атаковать аэропорты Польши.

"Если он [Путин] решит, например, что поставки вооружения НАТО, вооружение из Европы и вооружение из США для Украины не просто приведут к тому, что он проиграет войну, но и подорвут его контроль над властью, вполне возможно, что он может в конечном счете нанести удар по некоторым из мест распределения, через которые осуществляются эти поставки, в частности внутри Польши", – сказал республиканец.

Рубио отметил, что возможность атаки на какой-то аэропорт в Польше кажется более реальной угрозой, чем ядерный удар.

В то же время американский сенатор подчеркнул, что он не может представить сценарий, согласно которому Путин выиграет войну против Украины.

Контекст:

Польша активно поддерживает Украину с начала российского вторжения – с 24 февраля. Из-за этого со стороны РФ неоднократно звучали угрозы в ее адрес. Например, в мае депутат Государственной думы РФ от партии "Единая Россия" Олег Морозов пригрозил Польше тем, что РФ нападет на нее сразу после войны в Украине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, НАТО, Польша, война, Сенат США, Марко Рубио, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никитюк крупным планом засветила зону декольте. Фото
Никитюк крупным планом засветила зону декольте. Фото
"Слышал, кто-то вякнул обо мне. Такого начитался". Потап после возвращения в Украину прокомментировал проживание за границей во время войны
"Слышал, кто-то вякнул обо мне. Такого начитался". Потап после возвращения в Украину прокомментировал проживание за границей во время войны
"Это мой вид медитации". Каменских рассказала, чем до войны ей нравилось заниматься дома
"Это мой вид медитации". Каменских рассказала, чем до войны ей нравилось заниматься дома
"На передовой выгоняет из наших лесов поганок". Комаровский рассказал о своем свате, который служит на фронте
"На передовой выгоняет из наших лесов поганок". Комаровский рассказал о своем свате, который служит на фронте
"Он заслуживает всего, что может произойти в дальнейшем". Макаревич высказался о Путине
"Он заслуживает всего, что может произойти в дальнейшем". Макаревич высказался о Путине
"Очень красивая, умная и сексуальная леди. Естественная красота". 64-летняя Стоун засветила бюст
"Очень красивая, умная и сексуальная леди. Естественная красота". 64-летняя Стоун засветила бюст
Победительница конкурса красоты в аннексированном Крыму оказалась в эпицентре скандала после того, как спела "Ой, у лузі червона калина"
Победительница конкурса красоты в аннексированном Крыму оказалась в эпицентре скандала после того, как спела "Ой, у лузі червона калина"
"Красивая женщина". 56-летняя Хайек восхитила сеть новыми снимками
"Красивая женщина". 56-летняя Хайек восхитила сеть новыми снимками
"Как же вам к лицу", "Приятно видеть в новом образе". Данилко в день своего 49-летия снялся в новой кепке и вышиванке. Фото
"Как же вам к лицу", "Приятно видеть в новом образе". Данилко в день своего 49-летия снялся в новой кепке и вышиванке. Фото
Букингемский дворец опубликовал первое официальное фото Чарльза III c женой, сыном и невесткой
Букингемский дворец опубликовал первое официальное фото Чарльза III c женой, сыном и невесткой
Наталья Кличко спела украинскую народную песню о любви "з вечора до рання". Видео
Наталья Кличко спела украинскую народную песню о любви "з вечора до рання". Видео
"Измученный, суровый, но свободный город". Вакарчук спел с жителями освобожденного Изюма "Червону руту". Видео
"Измученный, суровый, но свободный город". Вакарчук спел с жителями освобожденного Изюма "Червону руту". Видео
"Хочется лизнуть того Джонсона все время". Нина Матвиенко попробовала десерт, названный в честь бывшего премьер-министра Великобритании. Видео
"Хочется лизнуть того Джонсона все время". Нина Матвиенко попробовала десерт, названный в честь бывшего премьер-министра Великобритании. Видео
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу"
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу"
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне (252881)
2
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину (37132)
3
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу" (26221)
4
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии (25017)
5
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке (23690)
6
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем (21714)
7
"Не понимаю, почему туда едут мужики с мешками, а обратно – мешки с мужиками". Великий снял ролик о мобилизации в РФ (20191)
8
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк" (17207)
 
 
 
 