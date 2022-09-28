Польша и Эстония призвали своих граждан покинуть Россию

Польша и Эстония советуют своим гражданам не ездить в РФ Фото: depositphotos.com

"МИД советует воздержаться от любых поездок в РФ в связи с войной в Украине и признанием Польши властями РФ недружественным государством", – говорится на сайте МИД Польши.

В ведомстве напомнили о приостановке прямого авиасообщения между Польшей и Россией, а также предупредили, что в России поляков могут непроизвольно задерживать, осматривать мобильные телефоны и не выпускать из страны в случае двойного гражданства.

"Из-за значительного сокращения численности польского дипломатического и консульского персонала в России возможности оказания прямой консульской помощи польским гражданам весьма ограничены. Мы рекомендуем польским гражданам, находящимся на территории Российской Федерации, покинуть ее территорию имеющимися коммерческими и частными средствами", – добавили в МИД.

Министерство иностранных дел Эстонии также призвало своих граждан не ездить в Россию без крайней необходимости и полностью избегать поездок в районы, граничащие с Украиной.

"Обладатели двойного гражданства – эстонского и российского – должны учитывать, что Российская Федерация рассматривает их в России как российских граждан, а возможности Эстонии по оказанию консульской помощи ограничены", – подчеркнули в ведомстве.