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МИД Болгарии призвал своих граждан срочно покинуть Россию

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Болгария просит своих граждан срочно выехать из России, заявили в МИД страны
Болгария просит своих граждан срочно выехать из России, заявили в МИД страны
Фото: ЕРА

Министерство иностранных дел Болгарии советует своим гражданам в кратчайшие сроки покинуть Россию. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

"В связи со сложной ситуацией МИД Республики Болгария призывает воздержаться от поездок в Российскую Федерацию и рекомендует болгарским гражданам, находящимся в России, рассмотреть возможность выезда из страны в кратчайшие сроки, используя имеющиеся в настоящее время транспортные средства для этой цели", – говорится в сообщении.

Также граждан, которые остаются на территории РФ, призвали проявлять повышенную бдительность, избегать мест скопления большого количества людей.

В МИД напомнили, что граждане Болгарии в случае необходимости могут обратиться в посольство Республики Болгария в Москве (+7-495-234-02-26) и генеральное консульство Республики Болгария в Санкт-Петербурге (+7-812-401-01-52, дежурный телефон в нерабочее время: +7-921-633-61-16).

Теги: Россия, Болгария, туризм, МИД Болгарии, война России против Украины
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