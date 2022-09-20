Польша предоставит Украине 1 млн доз вакцин от COVID-19 – минздрав

О помощи договорился посол Украины Василий Зварыч с министром здравоохранения Польши Адамом Недзельским. О каком именно производителе вакцин идет речь, в сообщении не уточнили.
На встрече также обсудили уход за пациентами из Украины, включая транспортировку раненых.
Minister @a_niedzielski spotka * si * dzi * z ambasadorem Ukrainy w Polsce @Vasyl_Zvarych. Rozmowy dotyczy * y opieki nad pacjentami z * , w tym tak * e transportu rannych. Polska przeka * e Ukrainie milion szczepionek przeciw #COVID19 oraz 100 tys. dawek MMR. pic.twitter.com/hVbnlVd2j0— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 19, 2022
Украина вынуждена была разорвать контракты на поставку вакцин от коронавируса для экономии средств госбюджета, но получает вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX и иногда – в качестве гуманитарной помощи от других стран, сообщал в сентябре замминистра здравоохранения Украины Игорь Кузин.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 23 февраля 2022 года в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли.
После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.
19 сентября в Минздраве сообщили, что с конца июля в Украине растет заболеваемость COVID-19. За прошедшую неделю было выявлено почти 37 тыс. случаев. В Украине не собираются вводить локдаун в связи с коронавирусом, но возможны другие карантинные меры и ограничения в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.