Польша предоставит Украине 1 млн доз вакцин от COVID-19 – минздрав

Украина сейчас не покупает вакцины от COVID-19 Фото: EPA

О помощи договорился посол Украины Василий Зварыч с министром здравоохранения Польши Адамом Недзельским. О каком именно производителе вакцин идет речь, в сообщении не уточнили.

На встрече также обсудили уход за пациентами из Украины, включая транспортировку раненых.

Minister @a_niedzielski spotka * si * dzi * z ambasadorem Ukrainy w Polsce @Vasyl_Zvarych. Rozmowy dotyczy * y opieki nad pacjentami z * , w tym tak * e transportu rannych. Polska przeka * e Ukrainie milion szczepionek przeciw #COVID19 oraz 100 tys. dawek MMR. pic.twitter.com/hVbnlVd2j0 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 19, 2022

Украина вынуждена была разорвать контракты на поставку вакцин от коронавируса для экономии средств госбюджета, но получает вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX и иногда – в качестве гуманитарной помощи от других стран, сообщал в сентябре замминистра здравоохранения Украины Игорь Кузин.