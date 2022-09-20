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Польша предоставит Украине 1 млн доз вакцин от COVID-19 – минздрав

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Украина сейчас не покупает вакцины от COVID-19
Украина сейчас не покупает вакцины от COVID-19
Фото: EPA

Польша предоставит Украине 1 млн доз вакцин от COVID-19 и 100 тыс. доз вакцины MMR против кори, эпидемического паротита и краснухи. Об этом 19 сентября сообщила в Twitter пресс-служба минздрава Польши.

О помощи договорился посол Украины Василий Зварыч с министром здравоохранения Польши Адамом Недзельским. О каком именно производителе вакцин идет речь, в сообщении не уточнили.

На встрече также обсудили уход за пациентами из Украины, включая транспортировку раненых.

Украина вынуждена была разорвать контракты на поставку вакцин от коронавируса для экономии средств госбюджета, но получает вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX и иногда – в качестве гуманитарной помощи от других стран, сообщал в сентябре замминистра здравоохранения Украины Игорь Кузин.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 февраля 2022 года в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли.

После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.

19 сентября в Минздраве сообщили, что с конца июля в Украине растет заболеваемость COVID-19. За прошедшую неделю было выявлено почти 37 тыс. случаев. В Украине не собираются вводить локдаун в связи с коронавирусом, но возможны другие карантинные меры и ограничения в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.

Теги: Польша, корь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Адам Недзельський, Василий Зварыч
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