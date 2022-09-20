Первую бустерную дозу вакцины против COVID-19 получили 6,3% украинцев – Кузин

"Сейчас одну дозу вакцины против COVID получили 52% граждан Украины, две дозы – 50%, первый бустер – 6,3%. К сожалению, 720 тыс. украинцев не получили второй дозы, у них неполный курс прививок, и 13,3 млн человек не получили первой бустерной дозы. То есть, по сути, они не имеют полноценной защиты", – сказал он.
Кузин напомнил, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для создания коллективного иммунитета нужно вакцинировать не менее 70% граждан Украины. По его словам, у украинского правительства были такие планы, но их не удалось реализовать из-за полномасштабной войны РФ против Украины.
На прошлой неделе первую дозу вакцины, по словам Кузина, получили почти 20 тыс. человек, вторую – 4935 человек, первую бустерную дозу – 35 370 человек, вторую бустерную дозу – 1633. Всего за неделю было сделано 62 617 прививок, что на 20 тыс. меньше, чем за предыдущую неделю.
Главный санврач отметил, что если человек не вакцинировался вовремя, должен сделать это как можно быстрее.
"Человек продолжает вакцинацию, делает еще одну прививку, которая будет считаться бустерной дозой. Если человек пропустил минимальные или максимально рекомендованные сроки, вакцинальная сессия не возобновляется, и последующие дозы вакцин используются в качестве бустерных доз, несмотря на то, что [вакцинация] будет считаться с нарушением сроков", – сказал он.
Кузин добавил, что эффективность этой вакцинации будет меньше, но защита от болезни все равно будет.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 23 февраля 2022 года в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли.
После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.
По состоянию на 13 сентября в Украине, по данным Минздрава, 15,3 млн украинцев получили две дозы вакцины, 2 млн получили первую бустерную дозу, 18,6 тыс. – вторую бустерную дозу.
По состоянию на 26 ноября 2021 года допуск к применению в условиях чрезвычайных ситуаций был выдан для вакцин Pfizer/BioNTech Comirnaty, SII/Covishield и AstraZeneca/AZD1222, Janssen/Ad26.COV2.S, Moderna против COVID-19 (мРНК 1273), Sinopharm против COVID-19, CoronaVac компании Sinovac, BBV152 Covaxin против COVID-19 производства Bharat Biotech.
19 сентября Минздрав разрешил вторую бустерную прививку против коронавируса всем совершеннолетним с интервалом не менее четырех месяцев после первой бустерной дозы. Также теперь можно прививать детей в возрасте 5–11 лет вакциной Comirnaty (Pfizer). Ранее в Украине была разрешена вакцинация детей от 12 лет.