Первую бустерную дозу вакцины против COVID-19 получили 6,3% украинцев – Кузин

"Сейчас одну дозу вакцины против COVID получили 52% граждан Украины, две дозы – 50%, первый бустер – 6,3%. К сожалению, 720 тыс. украинцев не получили второй дозы, у них неполный курс прививок, и 13,3 млн человек не получили первой бустерной дозы. То есть, по сути, они не имеют полноценной защиты", – сказал он.

Кузин напомнил, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для создания коллективного иммунитета нужно вакцинировать не менее 70% граждан Украины. По его словам, у украинского правительства были такие планы, но их не удалось реализовать из-за полномасштабной войны РФ против Украины.

На прошлой неделе первую дозу вакцины, по словам Кузина, получили почти 20 тыс. человек, вторую – 4935 человек, первую бустерную дозу – 35 370 человек, вторую бустерную дозу – 1633. Всего за неделю было сделано 62 617 прививок, что на 20 тыс. меньше, чем за предыдущую неделю.

Главный санврач отметил, что если человек не вакцинировался вовремя, должен сделать это как можно быстрее.

"Человек продолжает вакцинацию, делает еще одну прививку, которая будет считаться бустерной дозой. Если человек пропустил минимальные или максимально рекомендованные сроки, вакцинальная сессия не возобновляется, и последующие дозы вакцин используются в качестве бустерных доз, несмотря на то, что [вакцинация] будет считаться с нарушением сроков", – сказал он.

Кузин добавил, что эффективность этой вакцинации будет меньше, но защита от болезни все равно будет.