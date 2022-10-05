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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На юге Украины РФ продолжает отводить войска, раненых и технику пытается эвакуировать к переправам через Днепр – Генштаб

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Согласно сообщению Генштаба, ВСУ продолжают продвижение на юге Украины
Согласно сообщению Генштаба, ВСУ продолжают продвижение на юге Украины
Фото: 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка / Facebook

Российские оккупационные войска продолжают отступать на юге Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook вечером 5 октября.

"На южнобугском направлении противник продолжает осуществлять мероприятия по перегруппировке и отводу своих подразделений. Обстрелял более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения", – сказано в сообщении. 

Согласно сводке, оккупанты на юге обстреливали населенные пункты, которые расположены вдоль админграницы Николаевской и Херсонской областей – Большое Артаково, Белогорку, Благодатовку, Андреевку, Новогреднево, Сухой Пруд, Луч, Степную Долину, Солдатское, Правдино и Мирное.

"В результате успешных действий сил обороны на херсонском направлении подразделения противника понесли потери и пытаются эвакуировать раненых и технику к ближайшим переправам через реку Днепр. В частности, в населенный пункт Веселое, возле Каховской ГЭС, враг переместил около 150 раненых военнослужащих и около 50 единиц поврежденной военной техники", – сообщили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Tiid6PiqnWtkeU8wNodzx6uYknqA5Cn2DgtRNtb2f67AuZFQvrjMHXdaxnUh4Jkul

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории.

На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг". 4 октября командование проинформировало об освобождении еще восьми населенных пунктов в Херсонской области. Зеленский сказал, что это "далеко не полный перечень"

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские войска деоккупировали 1534 населенных пункта, проинформировали в Офисе президента 4 октября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, Херсонская область, раненые, Николаевская область, Андреевка, Степное, война России против Украины, военнослужащий, река Днепр, российские оккупанты, контрнаступление
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