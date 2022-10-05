На юге Украины РФ продолжает отводить войска, раненых и технику пытается эвакуировать к переправам через Днепр – Генштаб

"На южнобугском направлении противник продолжает осуществлять мероприятия по перегруппировке и отводу своих подразделений. Обстрелял более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения", – сказано в сообщении.

Согласно сводке, оккупанты на юге обстреливали населенные пункты, которые расположены вдоль админграницы Николаевской и Херсонской областей – Большое Артаково, Белогорку, Благодатовку, Андреевку, Новогреднево, Сухой Пруд, Луч, Степную Долину, Солдатское, Правдино и Мирное.

"В результате успешных действий сил обороны на херсонском направлении подразделения противника понесли потери и пытаются эвакуировать раненых и технику к ближайшим переправам через реку Днепр. В частности, в населенный пункт Веселое, возле Каховской ГЭС, враг переместил около 150 раненых военнослужащих и около 50 единиц поврежденной военной техники", – сообщили в Генштабе.