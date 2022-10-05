У оккупантов возникают проблемы с обеспечением при проведении мобилизации в РФ – Генштаб ВСУ

"Противник имеет проблемы с отдельными видами обеспечения при проведении так называемой частичной мобилизации. Так, мобилизованный личный состав из учебного центра Молькино Краснодарского края был отправлен обратно в Приморско-Ахтарск в связи с неспособностью разместить, одеть и обеспечить питанием указанную категорию военнослужащих", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, российские оккупационные власти пытаются компенсировать потери личного состава за счет призыва местного населения на временно оккупированных территориях Украины.

"Так, по имеющейся информации, мужчин из Луганска без проведения медицинской комиссии и подготовки после мобилизации сразу направляют на доукомплектование подразделений, понесших наибольшие потери", – сообщили в пресс-центре.