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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У оккупантов возникают проблемы с обеспечением при проведении мобилизации в РФ – Генштаб ВСУ

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Мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября
Мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября
Фото: EPA

У российских оккупантов при проведении мобилизации возникают проблемы с отдельными видами обеспечения. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 5 октября.

"Противник имеет проблемы с отдельными видами обеспечения при проведении так называемой частичной мобилизации. Так, мобилизованный личный состав из учебного центра Молькино Краснодарского края был отправлен обратно в Приморско-Ахтарск в связи с неспособностью разместить, одеть и обеспечить питанием указанную категорию военнослужащих", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, российские оккупационные власти пытаются компенсировать потери личного состава за счет призыва местного населения на временно оккупированных территориях Украины.

"Так, по имеющейся информации, мужчин из Луганска без проведения медицинской комиссии и подготовки после мобилизации сразу направляют на доукомплектование подразделений, понесших наибольшие потери", – сообщили в пресс-центре.

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Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, мобилизация, ВСУ, война России против Украины
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