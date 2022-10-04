В 120 км от границы Украины в учебных центрах находятся мобилизованные россияне, но враг не пройдет – Сумская ОВА

В России в рамках "частичной" мобилизации уже призваны более 200 тыс. человек, сообщили в минобороны 4 октября Фото: EPA (архив)

Об этом 4 октября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"На днях появилась информация о мобилизованных орках у наших границ. Ситуация следующая: на территории областей России, граничащих с Сумской областью, на расстоянии около 120 км от границы Украины действительно находятся российские новобранцы. Они размещаются в учебных центрах", – написал руководитель ОВА.

Живицкий отметил, что пока не понятно, на какое направление их перебросят.

"Будет ли это Сумская область? Не факт. На данный момент никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумской области нет, – указал глава ОВА. – Да и мы уже совсем не те, что 24 февраля. Враг не пройдет!"

В России в рамках "частичной" мобилизации уже призваны более 200 тыс. человек, сообщил 4 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

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