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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В 120 км от границы Украины в учебных центрах находятся мобилизованные россияне, но враг не пройдет – Сумская ОВА

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В России в рамках "частичной" мобилизации уже призваны более 200 тыс. человек, сообщили в минобороны 4 октября
В России в рамках "частичной" мобилизации уже призваны более 200 тыс. человек, сообщили в минобороны 4 октября
Фото: EPA (архив)

Россия разместила мобилизованных в учебных центрах возле Сумской области.

Об этом 4 октября в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"На днях появилась информация о мобилизованных орках у наших границ. Ситуация следующая: на территории областей России, граничащих с Сумской областью, на расстоянии около 120 км от границы Украины действительно находятся российские новобранцы. Они размещаются в учебных центрах", – написал руководитель ОВА.

Живицкий отметил, что пока не понятно, на какое направление их перебросят.

"Будет ли это Сумская область? Не факт. На данный момент никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумской области нет, – указал глава ОВА. – Да и мы уже совсем не те, что 24 февраля. Враг не пройдет!"

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid02mou4nxvRN2qjXLSaytVS7pbzgGW3tty5hRsY1isFg4RQdmSCsXvPJjp7Dzsc1fNQl

В России в рамках "частичной" мобилизации уже призваны более 200 тыс. человек, сообщил 4 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, граница, мобилизация, полигон, война России против Украины, Сумская ОГА, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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