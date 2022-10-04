На Сахалине семьям мобилизованных россиян решили помочь рыбой. Выдают по пять кг на человека

"Правительство Сахалинской области договорилось с рыбопромышленниками, и на Сахалинскую область выделено порядка девяти тонн свежемороженой рыбы", – цитирует агентство руководителя регионального исполкома "Единой России" Михаила Шувалова.
По его словам, это камбала, минтай и кета.
"В ближайшее время наши волонтеры, порядка 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семьи мобилизованных жителей принесут порядка пяти-шести килограммов на человека... И в ближайшее время в семьях появится рыба", – пообещал Шувалов..
По словам чиновника, это одна из мер поддержки семей мобилизованных, но не единственная. Как еще на Сахалине помогают родственникам мобилизованных, Шувалов не рассказал.
Ранее сообщалось, что в российской Туве семьям мобилизованных в качестве "помощи" выдают баранов.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.
По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.