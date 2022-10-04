На оккупированной территории Луганской области проходит обучение членов российских ЧВК, завербованных среди заключенных – Генштаб ВСУ

"Несмотря на продолжающиеся мероприятия мобилизации, российская сторона не прекращает практику применения на территории Украины частных военных кампаний, укомплектованных лицами, завербованными в местах лишения свободы. Так, на временно оккупированной территории Луганской области, в так называемых центрах подготовки, продолжается обучение указанной категории лиц для дальнейшего направления их на линию столкновения", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что в РФ также продолжаются мероприятия "частичной" мобилизации.

"По имеющейся информации, казанский центр комплектования производит формирование и комплектование трех мотострелковых и двух артиллерийских полков на фондах Казанского высшего танкового командного училища", – сообщили в пресс-центре.