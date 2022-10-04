Зеленский рассмотрит петицию с предложением разрешить выезд из Украины мужчинам – студентам иностранных вузов

"Прошу официально предоставить разрешение на пересечение государственной границы студентам-мужчинам (18–60 лет), которые учатся в зарубежных учебных заведениях по программам бакалавра, магистратуры или аспирантуры", – пишет автор петиции Тарас Сивуха.
В документе уточняется, что речь идет о студентах, поступивших как до 24 февраля 2022 года, так и после этой даты.
Автор петиции указывает, что ему известно о злоупотреблениях, в результате которых многие мужчины, прибегнув к коррупции и мошенничеству, выехали из Украины под видом студентов.
"Однако государственные службы Украины отвечают на это откровенным произволом и нарушением действующих норм законодательства. На многих реальных студентов оказывается психологическое давление или им откровенно угрожают", – утверждает он.
В петиции идет речь также о том, что на границе Украины якобы действуют "негласные правила", в связи с которыми у пытающихся выехать на обучение требуют, в частности, ряд дополнительных документов.
"Да, военное положение предполагает ограничение некоторых прав и свобод граждан, но точно не их полное отсутствие. Каждый имеет право на образование и научную или творческую самореализацию независимо от возраста или половой принадлежности гражданина... Мы не можем быть европейцами с советским менталитетом и способами урегулирования прав человека", – резюмирует автор петиции.
С 14 сентября по решению высшего военного руководства из Украины запретили выезд мужчин-студентов, которые обучаются в иностранных вузах. Об этом 22 сентября заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Он объяснил такое решение большим количеством спекуляций и подделок документов об обучении – около 600 выявленных случаев за июль – август.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании с военкоматом. Кроме того, покинуть Украину при определенных условиях ранее могли мужчины-студенты, обучающиеся на дневной или дуальной форме в иностранных вузах.
16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.