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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский рассмотрит петицию с предложением разрешить выезд из Украины мужчинам – студентам иностранных вузов

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Многие украинские студенты иностранных вузов хотели бы продолжить обучение, однако сейчас выезд из Украины им запрещен
Многие украинские студенты иностранных вузов хотели бы продолжить обучение, однако сейчас выезд из Украины им запрещен
Фото: depositphotos.com

Электронная петиция с просьбой разрешить выезд за пределы Украины мужчинам, которые учатся за границей, собрала необходимые для обязательного ее рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским 25 тыс. подписей. Об этом свидетельствует информация на странице петиции на официальном сайте главы государства.

"Прошу официально предоставить разрешение на пересечение государственной границы студентам-мужчинам (18–60 лет), которые учатся в зарубежных учебных заведениях по программам бакалавра, магистратуры или аспирантуры", – пишет автор петиции Тарас Сивуха.

В документе уточняется, что речь идет о студентах, поступивших как до 24 февраля 2022 года, так и после этой даты.

Автор петиции указывает, что ему известно о злоупотреблениях, в результате которых многие мужчины, прибегнув к коррупции и мошенничеству, выехали из Украины под видом студентов.

"Однако государственные службы Украины отвечают на это откровенным произволом и нарушением действующих норм законодательства. На многих реальных студентов оказывается психологическое давление или им откровенно угрожают", – утверждает он.

В петиции идет речь также о том, что на границе Украины якобы действуют "негласные правила", в связи с которыми у пытающихся выехать на обучение требуют, в частности, ряд дополнительных документов.

"Да, военное положение предполагает ограничение некоторых прав и свобод граждан, но точно не их полное отсутствие. Каждый имеет право на образование и научную или творческую самореализацию независимо от возраста или половой принадлежности гражданина... Мы не можем быть европейцами с советским менталитетом и способами урегулирования прав человека", – резюмирует автор петиции.

С 14 сентября по решению высшего военного руководства из Украины запретили выезд мужчин-студентов, которые обучаются в иностранных вузах. Об этом 22 сентября заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Он объяснил такое решение большим количеством спекуляций и подделок документов об обучении – около 600 выявленных случаев за июль – август.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании с военкоматом. Кроме того, покинуть Украину при определенных условиях ранее могли мужчины-студенты, обучающиеся на дневной или дуальной форме в иностранных вузах. 

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

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