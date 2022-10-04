Зеленский рассмотрит петицию с предложением разрешить выезд из Украины мужчинам – студентам иностранных вузов

Многие украинские студенты иностранных вузов хотели бы продолжить обучение, однако сейчас выезд из Украины им запрещен Фото: depositphotos.com

"Прошу официально предоставить разрешение на пересечение государственной границы студентам-мужчинам (18–60 лет), которые учатся в зарубежных учебных заведениях по программам бакалавра, магистратуры или аспирантуры", – пишет автор петиции Тарас Сивуха.

В документе уточняется, что речь идет о студентах, поступивших как до 24 февраля 2022 года, так и после этой даты.

Автор петиции указывает, что ему известно о злоупотреблениях, в результате которых многие мужчины, прибегнув к коррупции и мошенничеству, выехали из Украины под видом студентов.

"Однако государственные службы Украины отвечают на это откровенным произволом и нарушением действующих норм законодательства. На многих реальных студентов оказывается психологическое давление или им откровенно угрожают", – утверждает он.

В петиции идет речь также о том, что на границе Украины якобы действуют "негласные правила", в связи с которыми у пытающихся выехать на обучение требуют, в частности, ряд дополнительных документов.

"Да, военное положение предполагает ограничение некоторых прав и свобод граждан, но точно не их полное отсутствие. Каждый имеет право на образование и научную или творческую самореализацию независимо от возраста или половой принадлежности гражданина... Мы не можем быть европейцами с советским менталитетом и способами урегулирования прав человека", – резюмирует автор петиции.

С 14 сентября по решению высшего военного руководства из Украины запретили выезд мужчин-студентов, которые обучаются в иностранных вузах. Об этом 22 сентября заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Он объяснил такое решение большим количеством спекуляций и подделок документов об обучении – около 600 выявленных случаев за июль – август.