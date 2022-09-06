Мужчинам – студентам иностранных вузов разрешено выезжать из Украины – МВД

"Для этого нужно иметь студенческий билет или студенческую визу, переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в иностранном вузе, военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва и справку, выданную территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу получателей образования за границей", – говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.
12 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный направил Министерству обороны обращение, в котором попросил разрешить студентам выезжать за границу во время военного положения в Украине.
16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.