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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мужчинам – студентам иностранных вузов разрешено выезжать из Украины – МВД

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Чтобы пересечь границу, мужчины-студенты должны предоставить пакет документов
Чтобы пересечь границу, мужчины-студенты должны предоставить пакет документов 
Фото: depositphotos.com

Мужчины-студенты, обучающиеся на дневной или дуальной форме в иностранном вузе, которые не смогли вовремя продолжить учебу из-за войны, могут покинуть Украину при определенных условиях. Об этом 5 сентября сообщила в Telegram пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (МВД).

"Для этого нужно иметь студенческий билет или студенческую визу, переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в иностранном вузе, военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва и справку, выданную территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу получателей образования за границей", – говорится в сообщении.

Скриншот: МВС України / Telegram
Скриншот: МВС України / Telegram

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

12 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный направил Министерству обороны обращение, в котором попросил разрешить студентам выезжать за границу во время военного положения в Украине.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Теги: МВД, Украина, образование, мобилизация, вторжение, студенты, война России против Украины, вузы
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